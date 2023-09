Co potřebujete vědět o Covidu, protože se objevuje nová varianta

před 2 hodinami

Počet lidí v nemocnici se zvýšil. Vyhledávání Google se za měsíc zdvojnásobilo a kvůli nové variantě byly zavedeny posilovací vakcíny. V roce 2021 se to všechno může zdát trochu moc. Ale – v dnešní době – jak moc bychom se měli skutečně obávat Covidu?

Marjorie z Pembrokeshire prošla celou pandemií, aniž by se nakazila virem – až do tohoto měsíce.

„Ale chytil jsem to od své vnučky, která měla stejné příznaky jako já.“

V jejím případě to znamenalo bolesti hlavy, svalů a ztrátu čichu a chuti.

„Co mi to říká o viru? Říká mi, že se šíří, a říká mi, že má stále potenciál způsobit lidem velmi nemocné,“ říká Stuart McDonald, pojistný matematik v poradenské společnosti LCP, který data studoval. těsně od světové finanční krize. Začátek epidemie.

Zhruba třetina těchto pacientů se léčila hlavně pro toto onemocnění a většina z nich měla pozitivní test po přijetí do nemocnice z jiného důvodu.

„Takže si myslím, že je těžší předvídat, co přijde dál, než tomu bylo v kterémkoli předchozím bodě.“

Je to částečně proto, že samotný virus se neustále mění.

Ale co je důležitější, může to také ztížit našemu imunitnímu systému, který byl připraven reagovat na tyto starší verze, aby je rozpoznal a bojoval s nimi.

Na konci roku 2021 to udělala varianta Omicron a infikovala miliony lidí, ačkoli tato vlna nevedla k výraznému nárůstu hospitalizací a úmrtí.

„Vystavení viru, ať už prostřednictvím očkování, infekce nebo kombinace obojího, nepochybně snižuje závažnost nemoci, když ji dostaneme,“ říká Alex Richter, profesor klinické imunologie na University of Birmingham.

Ale nové vakcíny jsou dostupné pouze lidem starším 65 let – kterým bylo vloni více než 50 let – a osobám s určitými zdravotními problémy. Doktor Adam Finn, profesor pediatrie na univerzitě v Bristolu, říká, že jde o taktické rozhodnutí.

„Nemá žádnou skutečnou hodnotu investovat spoustu času a úsilí do jejich opětovného očkování, když zdravotní služba musí dělat tolik jiných věcí.“

Realita je taková, že většina lidí mladších 65 let si nyní posílí imunitu nikoli očkováním, ale vícenásobným onemocněním Covidem.

„Je vysoká pravděpodobnost, že jednou za čtyři nebo pět let dostaneme špatnou dávku [of Covid] „Budeme si muset na pár dní lehnout, jinak si myslím, že to bude většinu času pro většinu z nás v pořádku.“