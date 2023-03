Dvoumístný vodní skútr je C8 Corvette do vody

Líbí se vám software C8 Corvette? Co třeba vodní skútr? Pokud jste na obě tyto otázky odpověděli ano, mám pro vás dobrou zprávu. Právě v tuto chvíli máte možnost pořídit si kombinaci těchto dvou věcí. Jmenuje se JetCar a je to dvoumístný hybridní člun a vodní skútr podobný Corvette od Wish, který je v současné době v aukci od Wish. Lodě a kupci.