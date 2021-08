Tato elektrická koloběžka, o které jste nikdy neslyšeli, vytváří nový rekord v pozemní rychlosti

obrázek : Dněpr

Během týdne SCTA Bonneville Speed ​​Week z minulého týdne bylo do soli vtaženo několik nových efektních elektrických pohonných linek při hledání celkového rychlostního rekordu elektrického pohonu. Žádný z nich to nedokázal, protože EV West držel hnací řemeny a nesplnil všechny ostatní uchazeče, kteří drželi rekord v loňském roce. Konzervativnímu projektu elektromobilu se podařilo dosáhnout nového rekordu, přestože elektrickému motocyklu Delfast Dnieper se podařilo nastavit speciální konstrukci (motocykl třídy A) poháněný třídou elektrického pohonu (Omega) rychlostí 107 mph. Někdy to stačí.

Jezdec Serhii Malyk vytvořil v roce 2017 a 2018 nové rekordy Bonnevile na svém vlastním stroji Dnepr Electric a neustále jej opakoval, aby byl rychlejší. Letos se motocyklu podařilo překonat předchozí rekord z roku 2018 o 3 mph. Zatímco rám je jednorázový speciál pro odpojení, motor a baterie jsou převzaty přímo ze skladu Dnepr.

obrázek : Dněpr

V roce 2021 majitel upgraduje motocykl na nový ovladač, který nese aktualizovaný software, a Nový 50 kW elektromotor s permanentními magnety (schopný špičkového výkonu 100 kW). Zdá se, že kolo má na palubě celkem 36 baterií 22 000 mAh Hodinová dodávka střídače 800 voltů. Nyní, pokud dělám svou matematiku správně (nebo přesněji, pokud je to kalkulačka převodu, kterou jsem našel na Googlu), baterie by měla mít celkem 16 kWh, tedy zhruba polovinu toho, co je na Nissan Leaf. Možná to tak není daleko, ale pokračuje rychle.

obrázek : Dněpr

Je to zajímavá malá jízda, protože se zdá, že nenese žádnou aerodynamickou pomoc. Nestudoval jsem na Generálním úřadu pro cestovní ruch a starožitnosti motocykl speciální konstrukce kniha pravidel, ale vypadá to, že tento rekord bude v následujících letech snadné porazit. Sakra, LiveWire One je elektronicky omezeno na 115 mph, tak si ho pořiďte a postavte podvozek pro něj a pro bratra vaší matky Roberta.

Každopádně je skvělé vidět v Bonneville rozbíjet rekordy elektrického pohonu. Čeká nás hodně vývoje, ale je teoreticky možné, že auta s elektrickým pohonem brzy předběhnou v záznamech stroje poháněné písty. Podívejte se na tento prostor. Víte, během příštího desetiletí nebo tak nějak.