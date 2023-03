Verzi Outer World: Spacer’s Choice hráči kritizovali za špatný výkon

Aktualizace UK 16:00: Private Division pracuje na opravě PC a konzole, která by měla vyřešit problémy s výkonem, a má vyjít příští týden.

Prohlášení zveřejněné na Twitteru znělo: „Náš tým pracuje na opravě pro PC a konzole, aby vyřešil mnoho problémů s vizuálními a výkonnostními problémy, které hráči hlásí. Velmi si vážíme vaší trpělivosti a budeme moci sdílet tento a úplný seznam oprav. poznámky s vámi do konce příštího týdne.

Náš tým pracuje na opravě pro PC a konzole, aby vyřešil několik vizuálních a výkonnostních problémů, které hráči hlásí. Velmi si vážíme vaší trpělivosti a do konce příštího týdne s vámi budeme moci sdílet tento a úplný seznam poznámek k opravám. https://t.co/xXiMqpiDyX – PrivateDivision 9. března 2023

Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.

Spravujte nastavení souborů cookie



Původní příběh 12:00 UK:The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition má špatný začátek, hráči na PC a konzolích mají špatný výkon.

Tato verze hry byla spuštěna začátkem tohoto týdne pro PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5 a přináší vylepšené vizuální prvky a veškerý obsah ke stažení.

Nicméně je konec parní Hra získala velmi negativní hodnocení, protože si hráči vybíjeli svou frustraci.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition – oficiální trailer

Jeden komentář zní a tvrdí, že hra „zvládá běh hůř než Cyberpunk, když všechno běží“.

„Není to nejlepší volba, je to volba Spacera! Nemůžu říct, že je to dokonalejší….. Zkusil jsem to nejlepší, teď vyzkoušejte zbytek. Tohle je dokonalý příklad korpo chtivosti ironicky hry o corpo.“ chamtivost,“ zní další.

Hlavní výtka je nižší snímková frekvence, a to i u špičkových grafických karet.

Skončilo na redditu, uživatel JBamby01 „Opravdu nechápu, jak všechny tyto společnosti mohou pořád vyhazovat takové sračky,“ řekl a poukázal na to, že jejich RTX 3070 není schopno spustit hru hladce.

a subreddit Vnější světy Je zaplaven obviněními ze špatného výkonu, které postihují konzolové hráče i PC hráče.

„Myslím, že si opravdu nedělali legraci, když upoutávka na vydání Spacer’s Choice říkala, že ‚utratili celý svůj rozpočet‘ na licencovanou píseň,“ stojí v jednom příspěvku.

jeden plakát pro něj Sdílejte odpověď z podpory Private Division s tím, že na problém byl tým upozorněn a doufáme, že bude opraven v opravě.

Původní verze hry je navíc k dispozici na Game Pass, zatímco verze Spacer’s Choice je k dispozici pouze při zakoupení samostatně, což znamená, že hráči mohou za své peníze očekávat více.

Toto vydání bylo externě zadáno společnosti Virtuos by Private Division.

Eurogamer si vyžádal komentář k budoucímu patchi. Digital Foundry také potvrdilo rozdíly ve snímkové frekvenci (viz obrázky níže z PS5), takže očekávejte podrobné pokrytí ve velmi blízké budoucnosti.