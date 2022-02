10 minut chůze denně vám může přidat roky – nejlepší život

Lepší životnost se někdy může zdát mimo vaši kontrolu, ale odborníci říkají, že naše každodenní rozhodnutí přímo souvisí s našimi šancemi na dlouhý a zdravý život. Ve skutečnosti nová studie zjistila, že existuje jedna věc, kterou můžete dělat jen 10 minut denně a která by mohla mít dramatický dopad na vaši fyzickou kondici. Vědci tvrdí, že kdyby to udělal každý v Americe, mohli bychom kolektivně odvrátit více než 100 000 předčasných úmrtí ročně. Čtěte dále a zjistěte, která jednoduchá aktivita vám zabere pouhých 10 minut a může vám pomoci změnit vaše zdraví a vést k delšímu životu.

Vědci již dávno prokázali výhody cvičení na dlouhověkost a většina zdravotnických institucí včetně Světové zdravotnické organizace (WHO) doporučuje dostat 150 minut cvičení za týden. V lékařském časopise však byla zveřejněna nová studie z roku 2022 Vnitřní lékařství JAMA která si dala za cíl zkoumat výhody mírné zvýšení úrovně cvičení zjistili, že přidání pouhých 10 minut chůze k běžné rutině se může promítnout do nižšího rizika předčasné smrti.

Ve skutečnosti, v celé populaci USA, vědci odhadují, že kdyby si každý fyzicky schopný člověk sbalil 10 minut chůze denně navíc, mohli bychom společně předejít více než 111 000 předčasných úmrtí každý rok. To odpovídá zhruba sedm procent všech amerických úmrtí za rok, poznamenává The New York Times.

K dosažení tohoto závěru výzkumný tým shromáždil zdravotní údaje 4 840 jedinců z National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), z nichž všichni se do průzkumu zapojili v letech 2003 až 2006 a byli ve věku 40 až 85 let. některé z respondentů průzkumu sledovače aktivity měřit jejich úrovně aktivity, pak zpětně seskupili subjekty podle toho, kolik minut chodili nebo vykonávali střední aktivitu v průměru dní. Nakonec zkontrolovali jména účastníků proti národnímu registru úmrtí, aby určili riziko úmrtnosti spojené s různými úrovněmi aktivity.

Pomocí těchto informací byli schopni spustit hypotetické statistické scénáře, ve kterých jednotlivci zvýšili nebo snížili úroveň své fyzické aktivity, a odhadli dopad těchto úrovní na dlouhověkost. Prostřednictvím tohoto procesu tým určil, že každý rok by bylo zachráněno více než 100 000 amerických životů před předčasnou smrtí, pokud by každý člověk, který to dokázal, přidal 10 minut chůze denně.

Podle Mayo Clinic existuje několik důvodů chůze je pro vás dobrá. Zdravotní úřad vysvětluje, že tato aktivita může zlepšit vaši kardiovaskulární zdatnost, posílit vaše kosti a svaly, zlepšit vytrvalost, zvýšit hladinu energie, zlepšit rovnováhu a koordinaci, posílit imunitní systém a snížit stres a napětí. Mnoho jedinců také používá chůzi jako prostředek k udržení zdravé hmotnosti nebo ke ztrátě tělesného tuku, což může vést ke snížení riziko srdečních onemocněnímrtvice, vysoký krevní tlak, rakovina a cukrovka 2. typu. „Pamatujte si, že je v pořádku začít pomalu – zvláště pokud jste pravidelně necvičili,“ radí Mayo Clinic. „Můžete začít s pěti minutami denně první týden a poté svůj čas každý týden prodlužovat o pět minut, dokud nedosáhnete alespoň 30 minut,“ doporučují odborníci organizace.

Podle britských národních zdravotnických služeb (NHS) získáte z chůze nejvíce, pokud ano držet „svižné“ tempo. „Rychlá chůze je asi tři míle za hodinu, což je rychlejší než procházka,“ vysvětluje NHS. „Můžete říct, že chodíte svižně, pokud stále můžete mluvit, ale nemůžete zpívat slova písně.“

Ve skutečnosti, zatímco JAMA studie zjistila, že přidání dalších 10 minut chůze stačilo dopad na vaše zdraví, také zjistil, že čím více cvičení přidáte, tím větší bude přínos. Vědci například odhadli, že kdyby každý přidal 20 minut chůze do své rutiny každý den, mohli bychom se společně vyhnout 209 459 předčasným úmrtím ročně. Chůze po dobu 30 minut navíc k aktuální úrovni aktivity by mohla odvrátit 272 297 předčasných úmrtí – zhruba 17 procent z celkových ročních úmrtí v Americe.

Pokud tedy hledáte jednoduchý způsob, jak zlepšit své zdraví, je čas začít se hýbat. Zašněrujte si tenisky a vydejte se na cestu ke zdraví a dlouhověkosti.

