Demo Skyrim Unreal Engine 5 je docela působivé

Bylo zveřejněno nové video, které obsahuje část The Elder Scrolls V: Skyrim, znovu vytvořenou v Unreal Engine 5.

Viděli jsme spoustu vysoce modifikovaných show Skyrim předvádějících 8K dávku Elder Scrolls se spoustou modů, ale dnes jsme chtěli sdílet něco jiného. Vytvořil Umělec temného herního prostředí Christian GummToto demo ukazuje malou vesnici Riverwood, která pracuje na nadcházejícím vydání Unreal Engine od Epic. Za účelem zlepšení kvality obrazu použil Gomm nový systém virtuální geometrie Unreal Engine 5, Nanite, a také aktiva fotogrammetrie.

„Toto je prostředí, které používám k práci na svém pracovním postupu fotogrammetrie, a obsahuje směs mých vlastních aktiv a naskenovaných materiálů a mých vlastních megaforem a materiálů,“ napsal umělec životního prostředí. „Borovice jsem vyrobil pomocí Speed ​​​​Tree a jedle byly ze svazku neskutečných tržních aktiv.“

„Většina prostředí byla vytvořena během několika dní, ale pomalu jsem je přidával, když jsem vytvářel nové fotorámečky, včetně mnoha kmenů stromů a klád, všechny kamenné povrchy kromě jednoho, nějaký materiál z kůry a kousky listů. Naniti byli povoleni ve všech existujících aktiv. V krajině je zhruba 100 000 až 15 milionů trojúhelníků.“

Níže jsme zahrnuli demo Skyrim Unreal Engine 5 a také některé vysoce kvalitní snímky obrazovky.

Je to docela rozhraní a rozhodně by nám nevadil pořádný next-gen remake The Elder Scrolls V. Bohužel to nevypadá, že by měl Gomm v úmyslu svou mapu zveřejnit. Co si o tomto pořadu myslíte? Líbí se vám, co vidíte, nebo jste poněkud zklamaní? Klikněte na komentáře níže.

The Elder Scrolls V: Skyrim je nyní celosvětově dostupný pro PC a konzole. A Minulý měsíc vyšla edice k 10. výročí hry.