V The Belief Omicron Peaked Anglie upustí téměř od všech omezení

Mezitím denní případy virů v Mexiku vzrostly na rekordní úroveň, více než dvojnásobek předchozího množství zaznamenaného v předchozích vlnách. Ale na Novém Zélandu, který se dosud používání omikronu vyhýbal, vláda tvrdí, že nebude zavádět omezení, když omikron zasáhne. Zemřela česká zpěvačka, která byla úmyslně infikována virem.

The Washington Post: Česká zpěvačka Hanka Horka zemřela poté, co byla úmyslně infikována koronavirem



Její rodina uvedla, že slavná česká folková zpěvačka zemřela poté, co byla úmyslně nakažena koronavirem, jako zjevný krok k obejití omezení omezujících přístup do některých míst pro lidi, kteří byli očkovaní nebo se nedávno z infekce dostali. Dva dny před smrtí údajně neočkovaná 57letá Hanka Hurka na sociální sítě napsala, že virózu „přežila“ a těší se na výlety do divadla, sauny, na koncerty a k moři. „Řeknu ti své tajemství,“ řekla, „Ano, vydržela jsem a přežila… Bylo to však velmi barevné.“ „Život je tu pro mě i pro tebe.“ (Bennett, 1/20)