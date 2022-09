Byla vaše dospívající léta stresující? Důvodem mohou být školní rozvrhy

Pokud chodíte na střední školu v USA, možná si vzpomenete na brzké ranní mimoškolní lekce, přespání během prvního období algebry nebo na učení do pozdních nočních hodin (na rozdíl od jiných „studijních sezení“, o kterých nám rodiče řekli, že chodíme). Jako dospělí si možná říkáte, jestli je lepší čas na prozkoumání Shakespeara než v 8 hodin ráno, nebo si prodloužit Taylorovu sérii hned poté, co jste se zhroutili na sedadlo, v polospánku než při jízdě autobusem při východu slunce.

Jak se ukazuje, čas začátku americké střední školy je postaven na vratkých vědeckých základech, jak vysvětluje novinářka a rodička Lisa Lewis ve své nové knize, nevyspalý teenager. Podrobně popisuje, proč americké střední školy mají tendenci začínat brzy, vědu, která stojí za tím, proč je to pro děti špatné, a jak může pozdější začátek školní docházky prospět nejen dospívajícím, ale, no… všem. Snad nejdůležitější je, že poskytuje základ pro obhajobu změn ve vaší komunitě.

Kola autobusu se točí a točí

Naše rané začátky jsou jakousi historickou náhodou. V první polovině 20. století byly školy spíše malé a místní – většina studentů uměla chodit. Lewis poukazuje na to, že v roce 1950 bylo po celé zemi ještě 60 000 jednotřídních škol. Do roku 1960 se tento počet snížil na asi 20 000.

Podle Lewise se tento trend zrychlil, když se úřady ve Spojených státech obávaly, že vzdělání – zejména v přírodních vědách a matematice – zaostává za svým úhlavním nepřítelem, Sovětským svazem. Popisuje, jak zpráva z roku 1959, kterou napsal James Bryant Conant, chemik a bývalý prezident Harvardu, doporučil středním školám Velikosti tříd odstupňované Minimálně 100 – to je daleko od malých místních škol. Proces integrace škol, který již začal, se zrychlil. Sousedské školy se nadále zavíraly. A žlutý školní autobus uvízl na cestě ke svému současnému ikonickému stavu.

Aby se snížily náklady spojené s autobusy, Lewis popisuje počet okresů, jejichž časy zahájení školní docházky byly posunuty tak, aby mohly používat stejné autobusy k přepravě studentů základních, středních a středních škol. V té době panoval společenský konsenzus, že teenageři potřebují méně spánku než junioři, takže střední školy dostaly dřívější období spánku.

A věda říká…

V 50. a 60. letech se vědci museli ponořit do spánku teenagerů. To se ale začalo měnit v 70. letech 20. století, počínaje experimentem letního usínacího tábora ve Stanfordu, který vedla tehdejší doktorandka Mary Carskadonová, nyní profesorka psychiatrie a lidského chování na Brownově univerzitě. Lewis provádí čtenáře nejdůležitějšími body víceleté studie, ve které vědci sledovali spánkové vzorce a metriky od sledování mozkových vln až po kognitivní testy u stejných dětí starších 10 let v letech 1976 až 1985.

Překvapivé výsledky přinesl tento první pohled na spánek dospívajících. Například dospívající potřebují stejný nebo dokonce více spánku než mladší děti. V průměru všechny děti ve studii, bez ohledu na věk, spaly 9,25 hodiny za noc. Následné studie ukázaly, že ideální množství spánku pro dospívající je mezi 8 a 10 hodinami za noc. Lewis však uvádí, že do roku 2019 pouze 22 procent středoškolských studentů uvedlo, že pravidelně spí alespoň osm hodin, podle CDC.

Dalším významným zjištěním ze zážitku ze Stanfordského letního spánkového tábora bylo, že starší děti dostaly energii později během dne. Následné studie prokázaly, že když děti dosáhnou puberty, jejich mozek zpomalí uvolňování melatoninu – hormonu, který způsobuje ospalost. U dospívajících melatonin stoupá pozdě v noci a klesá později ráno, čímž se mění jejich cirkadiánní rytmy. Tendence středoškoláků zůstat vzhůru a ráno spát nemusí nutně znamenat lenost nebo vzdor – je to biologické.

Přesto jsme tady, o desítky let později, s průměrnými časy začátku školní docházky v roce 2017 v 8 hodin ráno a 40 procent škol začíná ještě dříve. To je dramatická změna od doby před sto lety, kdy střední školy na západě Spojených států začínaly v 9 hodin ráno, zdůrazňuje Lewis.

Proč se školy tomuto toku nových informací nepřizpůsobily? No, některé školy to mají. Lewis v celé knize uvádí četné příklady, které ukazují, které školy sklidily hodně pozitivního vlivu, dokonce i v době chytrých telefonů a sociálních sítí.

Lewis popisuje jednu studii publikovanou v roce 2018, ve které studenti spali každou školní noc o 34 minut navíc, když oblast Seattlu posunula začátek na 8:45 hodin. Možná to nezní moc, ale mnoho studentů a rodin dalo pozitivní zpětnou vazbu, protože oni dělali. učitelé a jeden popsal ranní atmosféru jako „optimistickou“ – což je vlastnost, kterou mnozí z nás mohou v nejlepších letech považovat za nepochopenou.