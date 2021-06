DirectStorage ve Windows 11: Herní výkon nové generace s požadavky na PC

Stejně jako mnoho oznámení společnosti Microsoft o PC v průběhu let, Rozlehlý Windows 11 byl představen ve čtvrtek Zahrnovalo několik herně specifických prvků – a alespoň jeden s ohledem na výkon nové generace.

Pravděpodobně největší složkou je DirectStorage, rozhraní DirectX 12 Ultimate API, které bylo dříve oznámeno (a poté spuštěno) jako Součást konzol Xbox Series X / S.. Toto API vyžaduje vysokorychlostní SSD, přesměrování I / O volání 3D grafických aktiv přímo na GPU a využití vyšší průměrné propustnosti rychlostí PCI 3.0 k tomu rychlostí, kterou může náročný software jako hry využít. Nejde jen o rychlejší načítání. Jsou možné vizuální prvky, jako jsou vzdálenosti tažení, rozmanitost textur a okamžité zadávání aktiv, což nám umožňuje odklon od 3D světů protkaných úzkými chodbami, výtahy a dalšími herními triky. Díky tomuto vylepšení mohou tvůrci her znovu představit rozsah svých virtuálních světů.

Dnes jsme se dozvěděli, že toto API přistane jako verze Windows 11 a ke spuštění bude vyžadovat velký hardware. Nejprve bude váš herní počítač potřebovat kompatibilní SSD, který popsat Microsoft například „1 TB nebo větší NVMe SSD pro ukládání a spouštění her, které používají ovladač standardního ovladače NVM Express.“ NVMe je však protokol, nikoli rychlostní stupeň. I když doufáme, že to znamená, že disky NVMe PCI 3.0 budou kompatibilní – vzhledem k tomu, že je to levnější a častější – stále čekáme na vysvětlení v tomto bodě. (Oba Xbox Series X / S se spoléhají na disky s rychlostí PCI 4.0.)

Za druhé, budete potřebovat GPU kompatibilní se specifikací DirectX 12 Ultimate. To neznamená nic menšího než lajky RTX 2000 A RTX 3000 Série Nvidia nebo RNA 2 linka od AMD.

Zatímco v našem světě s nedostatkem čipů jde o druhou obzvláště intenzivní poptávku po PC, je v souladu s výkonem konzoly nové generace. Síla toku aktiv pro PlayStation 5 Ratchet a Clank: Rift Apart Ano Nejlepší nabídka SSD Na jakékoli konzoli nové generace v tomto okamžiku; Zkontroluje každé z výše uvedených polí s hardwarovými požadavky, aby poskytlo oslnění okamžitého načítání, když se hrdinové hry valí z vesmíru do vesmíru. (PS5 a XSX mají velmi podobný hardware, i když se API použitá v jejich hrách liší.) A ve Windows 11 bude DirectX 12 Ultimate pravděpodobně využívat výhod jiných výhod, které jsou standardně dodávány s Xbox Series X / S, včetně efektivnější technika zavádění tkáně přezdívaná „tok zpětné vazby odběru vzorků“.

Auto HDR, Windows Store

Vzhledem k tomu, že více hráčů připojuje své počítače k ​​displejům vyšší kvality, zejména těm, které jsou kompatibilní s HDR, budou mít velký užitek z jednoho z nejpokročilejších triků pro Xbox Series X / S: Auto HDR. Tento systém spoléhá na datovou sadu strojového učení společnosti Microsoft k automatickému mapování barev a jasu ze staršího softwaru tak, aby se zobrazovaly na vhodné úrovni v televizorech až do 1000 nitů a dále. vzít Tuto funkci jsem již podrobně testoval na starších hrách pro Xbox 360 ze série XMohu hlásit, že výsledky obecně vypadají výjimečně (ale lze je také snadno deaktivovat).

Dobrou zprávou je, že videohra v systému Windows 11 může využívat stejné výhody jako rozhraní DirectX 11 API, aby využila výhod tohoto systému. Na rozdíl od rozhraní DirectStorage API nemá funkce Auto HDR uvedeny žádné jiné hardwarové požadavky než „HDR Monitor“. Reklama neurčuje specifikace, ale předpokládáme, že jde o nejjednodušší specifikaci HDR-10 – která postrádá úpravy metadat scénu po scéně nalezené ve standardech, jako je Dolby Vision. Ale to je malá záležitost výběru systému, který automaticky aktualizuje starší hry s odvážnějšími barvami, jasnějšími světly a vynikajícími kontrastními poměry.

Vítáme dnešní zprávy o upgradech Windows Store, zejména pro lidi, kteří musí tento obchod používat pro přístup k programu Xbox Game Pass. V tomto okamžiku se však změny nejeví jako specifické pro Windows 11. Game Pass v systému Windows 11 bude fungovat stejným způsobem jako v systému Windows 10, buď bude vyžadovat úroveň předplatného PC za 10 $ měsíčně nebo úroveň Game Pass. Ultimate “za 15 $ měsíčně. (Ten přidává stahování her na konzole a neomezený přístup ke streamování her z Xbox.)

Nové spustitelné formáty jsou publikovány ve stávajícím Windows Store, takže získáme okamžitý přístup k verzím her Win32 prostřednictvím rozhraní Microsoftu. Tvůrci softwaru a her nemusí čekat, až Microsoft sníží procenta z prodeje, což již je Padl na začátku tohoto roku na 15 procent pro aplikace a 12 procent pro hry (čímž dosahuje parity s Obchod s epickými hrami).