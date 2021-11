Filmový festival Evropské unie jde digitálně

Každoroční filmový festival EU je vynikající platformou, kde můžete sledovat některé z nejnovějších a nejlepších filmů z kontinentu. Jeho letošní 26. ročník představí 60 filmů ve 37 jazycích z celé Evropy a také některé speciálně upravené filmy z Indie.

Tento měsíc trvající festival až do 30. listopadu představuje 60 filmů, které prostřednictvím uměleckého vyprávění z 27 členských států EU a přidružených zemí zkoumají jedinečné příběhy, zážitky a historii. Oslavuje také nejnovější filmová vítězství v Cannes, Locarnu, San Sebastianu, Karlových Varech, Benátkách a dalších.

Festival poctí Satyajit Ray, ke stému výročí jeho narozeníS páterem Panchalim. Vysílat se bude průlomový film Kalpany v režii Udaye Shankara. Speciální sekce současné hindštiny, sponzorovaná Mezinárodním filmovým festivalem Dharamshala, která zahrnuje šest filmů – Yeh Freedom Life od Priyi Sen; O lásce, dokument Archana Atul Vadki; Když si vzala Harryho v režii Ritu Sarin a Tenzing Sonam; Chosket pro Priyu Ramasopan; NS. ma. vybočit lego Jose Pelissery; A Mukti Bhawan pro Shubchish Bhutiani.

Ugo Astuto, velvyslanec UEFA v Indii, komentoval důležitost UEFA: “Velmi pozitivní zpětná vazba po našem posledním vydání nás povzbudila, abychom znovu zařadili sekci o klasických mistrovských dílech z Evropy i Indie.”

Toto vydání vzdá hold výjimečnému evropskému kinematografickému odkazu tím, že ve spolupráci s festivalem Il Cinema Ritrovato pořádá jedinečnou sbírku digitálně restaurovaných a přepracovaných filmů. V této sekci najdete Dívka maďarské režisérky Márty Mészáros, oceněné Akademie vlaky českého režiséra Jiřího Menzela, neorealistické drama Roberta Rosselliniho Řím, otevřené město a Poslední scéna Wandy Jakubowské.

Kurátorkou je filmová programátorka Veronica Flora a Valerio Caruso, ředitel Cineuropa, festival nabízí osm speciálně kurátorských sekcí. Budou nové tituly jako Little Joe (Rakousko), Lola (Belgie), Otec (Bulharsko), The Staffroom (Chorvatsko), Patchwork (Kypr), Shorta (Dánsko), Sovětské sbohem (Estonsko) a Ladies of Steel (Finsko). zahájen, Red Soil (Francie), Test (Německo), Bad Poems (Maďarsko), Small Body (Itálie), Oleg (Lotyšsko), Haiti (Lucembursko), Gold (Nizozemsko), 25 let nevinnosti. Případ Tomica Komendy (Polsko), Muž s ušima (Slovensko), Školačky (Španělsko), Charta (Švédsko), Spagat (Švýcarsko).

Jedná se o bezplatný festival pro všechny a veřejnost se na něj může registrovat https://www.festivalscope.com A https://euffindia.com/