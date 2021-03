Její právník uvedl, že 13letá dívka lhala o učitelce francouzštiny, která byla později sťata

Třináctiletá školačka přiznala, že podle právníka dívky lhala o francouzském učiteli, který byl sťat poté, co mu byly předvedeny karikatury proroka Mohameda. Samuel PattiVysokoškolského učitele ve městě nedaleko Paříže zabil loni v říjnu extremista Čečenský teenager Po předložení výkresů studentům během hodiny občanské výchovy o svobodě projevu.

Samuel Patti Twitter přes obrázky Abaca / Sipa USA / AP



Neidentifikovaná dívka řekla policii, že lhala o tom, že je ve třídě Patti byla falešně obviněna z toho, že během promítání fotografií žádala muslimské děti, aby opustily učebnu.

Její otec, který je obviněn z vraždy, zveřejnil několik zápalných videí na Facebook na základě svědectví své dcery, které identifikovalo Patty.

„Všechno ve vyšetřování ukázalo, že lhala příliš brzy,“ řekla v úterý rádiu RTL Virginie Le Roy, právnička rodiny Patti.

Řekla, že je „skeptická“ ohledně verze událostí, které dívka vyprávěla. „Lhala, protože se cítila uvězněná ve spirále, protože ji spolužáci požádali, aby byla její mluvčí,“ řekla v pondělí agentuře AFP dívčin právník Mpiko Tabula.

Le Roy dodal: “Mluvčí čeho? O lžích a událostech, které se nikdy nestaly? Tento výklad mě nepřesvědčuje, ale rozčiluje mě, protože fakta jsou vážná, jsou tragická.”

Vražda Patty šokovala Francii a vedla k nové debatě o svobodě projevu, integraci velkého počtu muslimů ve Francii a roli sociálních médií při podněcování nenávisti.

Trendové zprávy Zprávy mají další trendy





Patty zavraždil v Conflans-Saint-Honorine 18letý ruský muslimský extremista, který sledoval online kampaň proti učiteli zahájenou otcem studenta a dalším mužem, známým islámským kazatelem.

Dva lidé, kteří stáli za videi na Facebooku, byli kvůli svým příspěvkům obviněni ze „spoluúčasti na vraždě“ a čekají na soudní proces ve vězení, zatímco student byl obviněn z pomluvy.

Vrah byl policií zastřelen.

Nový zákon o zabezpečení, o kterém se diskutuje ve francouzském parlamentu, by vedl k trestnému činu zveřejňovat online informace o vládním zaměstnanci na internetu s vědomím, že by mu to mohlo ublížit.