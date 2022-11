Přehled přívěsu Rune Factory 3

Báječný Zveřejněn stručný přehled upoutávky na Rune Factory 3 je speciální.

Zde je přehled hry prostřednictvím dvou západních vydavatelů Hry XSEED A Brilantní Evropa:

Kolem

Rune Factory 3 je speciální Jde o upravenou a rozšířenou verzi klasiky RPG / život simulace přezdívka. Rune Factory 3 je speciální Přináší vylepšený vizuál nové generace spolu se spoustou nových funkcí.

Rune Factory 3 je speciální Vrací se více než deset let po svém původním vydání Nintendo DSObsahuje HD grafiku a remasterované 3D modely, které vdechnou nový život oblíbenému vstupu do světa Série Rune Factory. Ať už se pouštíte do sklepení, pracujete na farmě nebo hledáte romantiku, zažijte fantastický život, po kterém jste vždy toužili.

v Rune Factory 3 je speciální Hráči převezmou roli Micaha, mladého muže se schopností proměnit se ve zlaté zvíře podobné ovci známé jako Mystik. Poté, co byl Mika zachráněn mladou ženou poté, co bezhlavě upadl v provinčním městě Charance, se Mika probudí bez vzpomínek na svou minulost a brzy se ocitne zapletený do dlouhotrvajícího konfliktu mezi lidmi a monstry. Micah musí pracovat na vybudování mostů mezi rasami, aby obnovil mír, a přitom odhaluje své vlastní děsivé tajemství.

Klíčové vlastnosti