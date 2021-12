17. 12. 2021 – Filmař Ondřej Provazník udělal velký výzkum, jak podat reálné pohledy na tuto kontroverzní problematiku.

Český dokumentarista Ondeej Provazník, Spolupsal a režíroval oceněný hraný film Staré časovače , Vytvoří další fiktivní prvek, který se bude věnovat: drama Zvýraznit. Po bezpráví bývalého komunistického režimu a snaze obou seniorů po vlastní spravedlnosti bude Provasnik hovořit o dalším senzačním tématu ve svém připravovaném díle – sexuálním zneužívání nezletilých. Vzhledem k tomu, že některé sexuální interakce mezi dospělými a nezletilými byly konsensuální, plánuje režisér přistupovat k důležitému tématu vágně a nabídnout různé pohledy na dané téma.

Spisovatel a režisér strávil mnoho let zkoumáním názvu a vytvořil scénář na základě skutečných a faktických důkazů. Třináctiletá hrdinka filmu Carolina zpívá ve slavném ženském sboru pod vedením zpěvačky k okouzlujícím třicátinám. V meteorickém roji se posouvá po žebříčku z mimozemšťanky na oficiálního mazlíčka mistra zpěváka, což z ní činí žádanou destinaci jejich turné po USA. O patnáct let později se příběh rychle rozvíjí, když se Carolina vrací do České republiky, aby svědčila proti svému bývalému mentorovi, který je obviněn ze sexuálního zneužívání.

Provosnik vysvětlil, že film bude rozdělen na dvě části. První díl odehrávající se na počátku 90. let bude zvířecí, přímočarý a nesoudící – odehrávající se ve velkém měřítku. Druhý díl, vydaný v roce 2000, je v menším měřítku tragičtější. Hudba hraje důležitou roli jako producent Jiří Gonesini, V Endorfilm, potvrdila Cineuropa. Zvukový designér Juraj Mrávek, který pracoval na kritikou uznávaném seriálu Koruna, Černé sklo A Peeky Blinders, Nadcházející věk vstoupil do hry a zajistí použití skutečné a relevantní písňové hudby s dějem. Podle tvůrců jde hudba a sexuální vytržení ruku v ruce, aby odhalily pokrytectví společnosti a upozornily na nevyřešené problémy.

Zvýraznit Poslední kolo financování od obdrželo velké částky peněz na podpořené projekty Český filmový fond. Český výrobce potvrdil Sinuropě, že zahájení výroby se očekává na podzim roku 2022. Část filmu se bude natáčet v Severní Americe a producenti aktuálně hledají partnery v Kanadě a Spojených státech, přičemž jsou otevřeni dalším partnerům. Existují distribuční práva k předprodeji.

Zvýraznit Produkce Czech Productions Outfit Endorfilm a koprodukce se Slovenskem Punkshard filmy A Česká televize. Czech Film Finance and The Slovenský audiovizuální fond Oba plán podpořili. Prodejci zatím nebyli s obrázkem propojeni.