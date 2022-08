„Gandhi & Co“ byl uveden na mezinárodních filmových festivalech v Melbourne a Torontu

Bombaj Oceněný film „Gandhi & Partners“ producenta Maheshe Danavara a režiséra Manishe Sainiho si nadále získává mezinárodní uznání po celém světě. Po zisku Zlatého střevíčku na 62. ročníku prestižního zlínského filmového festivalu v České republice byl nyní uveden v Melbourne a Torontu. Režie Manishe Sainiho byla uvedena na indickém filmovém festivalu v Melbourne (IFFM) a na Mezinárodním filmovém festivalu jižní Asie v Torontu.

Mahesh Danannavar říká: „Ukázat regionální dětský film na tolika prestižních mezinárodních filmových festivalech je obrovská čest. Mám pocit, že univerzální přitažlivost filmu je zakořeněna v jeho jednoduchosti a dokonalosti. Kromě toho je zastřešující téma Gándhího idealismu nesmírně přitažlivé a stále si získává srdce a mysl všude, kde se film promítá.“

Říká, že za úspěch filmu doma i na mezinárodní scéně vděčí hodně způsobu, jakým jsou Gándhího myšlenky prezentovány. Přestože film zkoumá vážné téma, činí tak s humorem a bez kázání.

Režisér Manish Saini říká: „Děti i dospělí film milovali a užili si ho a byli jím dojati. Zdánlivě je to příběh dvou 11letých dětí, kteří moc nevědí, co Gándhí znamená. Později prostřednictvím vlivného dospělí, začnou se o Gándhím učit víc a film jde do hloubky, kterou děti a diváci nečekali. Bylo mi opravdu ctí vyprávět tento příběh a vidět, jak se šíří místy.“

„Gandhi & Co“ také vyhrál 2. nejlepší indický film na Mezinárodním filmovém festivalu v Bengaluru a Cenu za nejlepší dětský film na Mezinárodním filmovém festivalu Gujarati (IGFF) 2022. Ve filmu hrají Darshan Gariwala, Jayesh Moore, Druma Mehta, Hiranya Zinzawadia, Shah Rayan a Dhyani Criminal.