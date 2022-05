Toledo Wally postoupil do finále Kelly Cupu; Spojené státy vs. Česká republika o bronzovou medaili

Tým Toledo Wally postoupil do finále Kelly Cupu poprvé od roku 2019 vítězstvím 5:1 nad Utah Grizzlies v pátém zápase finále Západní konference v sobotu ve West Valley City v Utahu.

Walleye, který od roku 2009 sloužil jako pobočka ECHL pro Detroit Red Wings, se ve finále utká s Florida Everblades. 1. zápas v pátek 1. června v Huntington Center v Toledu v 19:35.

Brandon Hawkins z Macomba vedl útok Toleda dvěma góly a Howells TJ Henske, Marcus Villa a Brett Boeing přidali individuální branky.

Dalšími místními hráči Walleye jsou: Matt Perry (Canton), Cam Clark (Tecumseh), Ryan Looney (Redford) a Max Milosek (Lapierre).

Finsko bere zlato

Fin Sakari Haninen vstřelil vítězný gól v prodloužení a porazil Kanadu 4:3 ve finále mistrovství světa v neděli ve finském Tampere.

V sobotu si obránce Miro Heiskanen připsal gól a dvě asistence a Finsko porazilo Spojené státy 4:3.

Dylan Cousins ​​skóroval dvakrát při vítězství Kanady 6:1 nad Českem v druhém semifinálovém zápase. Finsko porazilo Kanadu ve finále v roce 2019 na Slovensku a Kanada před Finskem loni v Lotyšsku.

„Víme, že se budova otřese a že Finové hrají ve svých domovech o zlato,“ řekl Cousins. „Ale musíme se pokusit o silný start a nenechat Finsko budovat hybnou sílu od svých fanoušků.“

Za Finsko skórovali také Sami Vatanen, Joel Jeremiah a Sakari Maninen a 25 zákroků zaznamenala Josie Olkenora. Finové letos v Pekingu získali svůj první olympijský titul.

„Je to speciální,“ řekl obránce Mikko Latonen. „V tuto chvíli je to vždy jeden zápas. Je to finále. Je jedno, s kým hrajete, ale před domácími fanoušky je to pro nás vždy speciální.“

Nate Schmidt, Sean Farrell a Adam Judd nahrávají pro The Americans. Jeremy Swayman zastavil 22 kol.

A v nedělním zápase o bronz prohrály Spojené státy s Čechy 8:4. Thomas Bordello z University of Michigan vstřelil gól a Austin Watson z Ann Arbor přidal asistenci. Útočník Red Wings Jakob Vrana byl se čtyřmi střelami zdravý a obránce Philippe Hronik byl minus 3.

„Je to rozhodně těžké,“ řekl Farrell. „Bojovali jsme, jak jsme mohli, ale je to opravdu dobrý tým a skončili nahoře. Musíme se jen přeorientovat a připravit se na zítřejší boj o bronz.“

Při vítězství Kanady skórovali Kent Johnson (University of Michigan), Adam Lowry, Matt Barzall a Cole Selinger a Chris Dredger předvedl 25 zákroků.

„Přijeli jsme sem vyhrát,“ řekl kanadský obránce Ryan Greaves. „Jsme hrdí na náš hokej. Jako Kanaďané máme hokej v krvi, takže vím, že nás všichni doma povzbuzují ke zlatu. Je pro mě ctí hrát za svou zemi, a proto jsme tady.“

Za Českou republiku skóroval David Kreigse.