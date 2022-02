Muži získají na turnaji v Dubaji pětinásobek ženské ceny

Dvacetinásobný grandslamový šampion ovládl úvodní set poté, co prolomil své podání ve čtvrté hře s vítězem.

Ve druhém setu to byl spíše boj, když se Chačanov vzpamatoval z brzkého brejku a srovnal set na 4:4.

Djokovič, nucen vytáhnout vše, co mohl, aby odrazil ohnivého Chačanova, šel v tiebreaku dopředu a impozantním obratem získal vítězství na svůj první bod v zápase.

Srb letos poprvé soutěží poté, co jeho naděje na zisk 10. titulu na Australian Open byly zmařeny, když byl vyloučen po 11denní ságe, která se točí kolem jeho rozhodnutí nedostat vakcínu COVID-19 a následné osvobození od ní. . Oceněno za hraní v této akci.

Než byl Djokovič 16. ledna vyhoštěn poté, co strávil několik dní v karanténním hotelu, kde mu tamní ministr pro imigraci zrušil vízum, byla zapotřebí dvě soudní slyšení s odůvodněním, že by to mohlo podnítit protivakcinační nálady, pokud by mu bylo povoleno soutěžit.