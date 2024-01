Blinken a Abbás diskutují o budoucnosti Gazy a palestinského státu

„Na této cestě se lišilo to, že při našich předchozích cestách sem si myslím, že jsme se zdráhali mluvit o některých problémech ‚den poté‘… ale nyní zjišťujeme, že se naši partneři velmi zaměřují na to, tyto otázky.“ řekl Blinken novinářům před nástupem do letadla zpět do Washingtonu.