Soudkyně Janine se ptá Bidenovy administrativy: Pro koho pracujete?

Soudkyně Janine Biro Kritizovat Biden Sobota v sobotuSpravedlnost se soudkyní JanineVyzvat Radu OSN pro lidská práva, která zahrnuje země jako Čína, Rusko, Kuba a Venezuela, aby vyšetřily Spojené státy.

Soudce Jenin: Ve své nikdy nekončící kampani, jejímž cílem je dát Americe poslední místo, vyzvala Bidenova vláda Radu OSN pro lidská práva, která zahrnuje Čínu, Rusko, Kubu a Venezuelu, aby posoudila, zda je Amerika rasistická země.

…

Nyní se podívejme, jestli je to pravda. Vyzýváte lidi z OSN, kteří nenávidí USA, aby přišli sem na naši půdu, aby nás soudili, aniž by se obávali jejich předsudků, nenávisti, předsudků, přímé opozice vůči demokracii a jejich nepřátelství, aby nás soudili? To se v historii nikdy nestalo.

Pozvali byste Čínu, která má v koncentračních táborech milion Ujgurů, aby nás soudila? Kuba zatýká novináře, bije a zabíjí demonstranty, kteří prostě chtějí jídlo a svobodu, aby nás mohli soudit. Venezuela, jejíž občané jsou mučeni, a Rusko, které řídí bývalý agent KGB, kde jsou nepřátelé vlády otráveni nebo zmizí, aby nás soudili?

proč? Co je v tom pro vás? Pro koho pracuješ? Vyzýváte naše nepřátele, aby navštívili USA a prozkoumali, zda z vraždy George Floyda vyvstávají problémy v oblasti lidských práv, shromažďujete informace a informujete svět? Jsi hloupý nebo blázen? Požádáte lidi se špinavýma rukama, aby posoudili nejsvobodnější zemi na světě.

Podívejte se na celou monochromatickou show JUDGE JEANINE níže: