Raketa Artemis 1 NASA by mohla zažít ničivé větry, když se blíží bouře

Přihlaste se k odběru zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o úžasných objevech, vědeckém pokroku a dalších.





CNN

–



Mise Artemis I, od které se očekává vyslání bezpilotní kosmické lodi na experimentální misi kolem Měsíce, byla opět odložena, protože NASA Space Launch System narazí na tropickou bouři Nicole, která se nyní očekává Posílení v hurikánu před dopadem na východní pobřeží Floridy.

V prohlášení v úterý večer NASA uvedla, že vesmírná agentura se zaměřovala na 14. listopad pro svůj třetí pokus o start, ale nyní se dívá na 16. listopad, „čeká na bezpečné podmínky pro návrat personálu do práce a na inspekce poté, co bouře přejde. “ . 16. listopadu představí dvouhodinové startovací okno, které se otevře v 1:04 ráno ET.

Meteorolog CNN Brandon Miller poznamenal, že raketa, často označovaná jako SLS, sedí na startovací rampě Kennedyho vesmírného střediska, které je severně od místa, kde se očekává, že střed bouře dopadne na přistání. To znamená, že region může očekávat jedny z nejsilnějších větrů, které systém přinese.

Pokud je hurikán hurikán 1. kategorie o rychlosti 75 mph (120 km/h), jak se očekávalo, mohl by podle Millera poryv mezi 80 a 90 mph (130 až 145 km/h). To by mohlo znamenat, že střela bude vystavena větru nad předem stanovenými hranicemi toho, co střela vydrží. Úředníci uvedli, že SLS je navržen tak, aby odolal nárazům větru o rychlosti až 85 mph (137 km/h).

„Národní meteorologická služba v Melbourne na Floridě navíc ve čtvrtek brzy ráno předpovídá maximální vítr o rychlosti 86 mil za hodinu,“ dodal Miller. „Takže ano, je zcela možné, že poryvy větru překročí tento limit.“

Nejnovější zpráva Národního centra pro hurikány také dává 15% šanci, že Cocoa Beach, která se nachází asi 32 kilometrů jižně od místa startu, odolá trvalému větru o síle hurikánu.

Představitelé NASA však v prohlášení uvedli, že „prognóza předpovídá, že největším rizikem pro platformu jsou silné větry, u kterých se neočekává, že by překonaly konstrukci SLS“.

„Raketa je navržena tak, aby vydržela silný déšť na odpalovací rampě, a poklopy kosmické lodi byly zajištěny, aby se zabránilo úniku vody,“ dodalo prohlášení.

Přečtěte si více: Čísla, díky kterým je Artemis I kolosálním počinem

Kosmická agentura se rozhodla vypustit raketu SLS na startovací rampu minulý týden, protože bouře stále byla U východního pobřeží se vaří nejmenovaný systém. V té době úředníci očekávali, že tato bouře přinese trvalý vítr o rychlosti kolem 25 uzlů (29 mph) s poryvy až 40 uzlů (46 mph), které byly považovány za v rámci předem stanovených limitů toho, co by raketa mohla odolat. Marku Bergerovi, úředníkovi počasí při startu v USA 45. meteorologická eskadra vesmírných sil na tiskové konferenci NASA v listopadu.

„Národní centrum pro hurikány má 30% šanci, že se stane označenou bouří,“ řekl Burger minulý čtvrtek. „Nicméně modely jsou velmi konzistentní ve vývoji jakéhosi nízkého tlaku.“

Bouře se ale v pondělí, tři dny poté, co byla raketa odpálena na odpalovací rampě, vyvinula ve stejnojmenný systém.

Síla bouře je mimořádná, očekává se, že Nicole bude prvním hurikánem, který v listopadu zasáhne Spojené státy po téměř 40 letech.

V rámci přípravy na bouři NASA uvedla, že její týmy shodily kosmickou loď Orion, která sedí na raketě SLS, spolu s bočními posilovači rakety a dalšími součástmi.

Podle prohlášení inženýři také nainstalovali pevný kryt na okno systému potratu při startu, zatáhli za páku přístupu posádky a zajistili ji k mobilnímu odpalovacímu zařízení a upravili nastavení systému kontroly prostředí na kosmické lodi a prvcích rakety. „Týmy také pracují na zabezpečení blízkých zařízení a provádějí vjezdy pro potenciální trosky v oblasti.“

Kennedyho vesmírné středisko oznámilo na Twitteru krmit Úterý, které „je v případě HURICON III a pokračuje v přípravě na další bouři, přičemž přijímá obezřetná opatření ve všech našich programech, aktivitách a pracovní síle před bouří.“

Přípravy na HURICON III zahrnují „zajištění zařízení, majetku a vybavení“ a také nasazení jízdního týmu, týmu, který bude na místě posuzovat případné škody.

Střela SLS byla ukryta týdny poté, co problémy s únikem paliva zmařily první dva starty a poté Valící se hurikán Ian Florida, což přinutí raketu v září evakuovat odpalovací rampu.

Představitelé NASA vrátili raketu na odpalovací rampu minulý týden S cílem pracovat na třetím pokusu o spuštění 14. listopadu. Není jasné, jak nebo zda mohla bouře tyto plány ovlivnit.

Celkovým cílem programu Artemis NASA je vrátit lidi na Měsíc poprvé za půl století. Mise Artemis I – očekává se, že bude první z mnoha – položí základy, otestuje raketu, kosmickou loď a všechny jejich subsystémy, aby bylo zajištěno, že jsou dostatečně bezpečné pro cestu astronautů na Měsíc a zpět.