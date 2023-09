Zpátky do New Jersey, kde vesmír začal

O několik kilometrů dál fyzik Robert Dick z Princetonské univerzity a jeho studenti začali zkoumat podmínky, za kterých mohl vesmír vzniknout, pokud by skutečně měl počátek. Došli k závěru, že každá taková velká exploze by musela být dostatečně horká, aby udržela termonukleární reakce v milionech stupňů, aby se z prvotního vodíku vyrobily těžké prvky.

Uvědomili si, že tato energie tam stále musí být. Ale jak se vesmír rozpínal, prvotní ohnivá koule by se ochladila na několik stupňů Kelvina nad absolutní nulou, což by podle jejich výpočtu umístilo kosmické záření do mikrovlnné oblasti elektromagnetického spektra. (Skupina nevěděla nebo zapomněla, že stejný výpočet provedl o dvacet let dříve fyzik George Gamow a jeho spolupracovníci na Univerzitě George Washingtona.)

Dr. Dick najal dva postgraduální studenty – Davida Wilkinsona, talentovaného instrumentalistu, a Jamese Peeblese, teoretika –, aby se pokusili tyto mikrovlny detekovat. Zatímco se skupina scházela, aby rozhodla o plánu akce, zazvonil telefon. Byl to Dr. Penzias. Když doktor Dick zavěsil, obrátil se ke svému týmu. Řekl: „Kluci, právě jsme byli cílem.“

Tyto dva týmy se setkaly a napsaly dva články, které byly zveřejněny po sobě v The Astrophysical Journal. Skupina Bell Labs popsala rádiový šum a skupina z Princetonu navrhla, že by to mohlo být zbytky tepla z Velkého třesku – „možná si každá strana myslí, no, to, co jsme udělali, je správné, ale ta druhá nemusí být,“ říká Dr. řekl Wilson.

„Myslím, že jsme s Arnaudem chtěli nechat otevřenou myšlenku dalšího zdroje tohoto hluku,“ dodal. „Ale samozřejmě to nevyšlo.“