Studie zjistila, že ledovec Petermann v Grónsku taje s přílivem, což by mohlo naznačovat rychlejší vzestup hladiny moře

(CNN) Velký ledovec na severozápadě zelená země Podle vědců v pondělí interaguje s přílivem a odlivem oceánu a spouští dříve neznámé tání Vzestup hladiny moří bude pravděpodobně rychlejší.

Skupina glaciologů z University of California, Irvine a NASA Jet Propulsion Laboratory zveřejnila studii v pondělí ve Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pozorování z ledovce Petermann odhalila, že pevná čára ledovce – oblast, kde se ledová pokrývka začíná rozprostírat přes hřeben oceánu – se může každým dnem dramaticky měnit s přílivem a odlivem.

Podle Enrica Ciracìho, hlavního autora studie a vědce z UCI, Petermannova pevná linka „migruje mezi 2 a 6 kilometry (1,2 až 3,7 mil) při vstupu a výstupu přílivu a odlivu“.

To je důležité zjištění: tradiční názor mezi vědci byl takový, že zemská linie se nepohybovala s přílivem a odlivem – to představuje další hlavní zdroj tání, který by mohl urychlit vzestup hladiny moře.

Mezi lety 2016 a 2022 roztavily teplejší slapové cykly 670 stop vysokou díru na spodní straně ledovce podél linie země – dostatečně velkou, aby v ní mohly být naskládány dvě Sochy svobody.

Tento jev by se mohl v příštích letech a desetiletích zhoršit, protože teploty oceánů budou stoupat. Nedávno o tom informovala CNN Že teploty mořského povrchu byly letos na jaře rekordně nejvyšší – nárůst, který se vědci obávají, může být součástí nového znepokojivého trendu.

Studie vyvolává další obavy z již tak znepokojivé vyhlídky na vzestup hladiny moře, který ohrožuje pobřeží po celém světě. Tání ledu v Grónsku Dělat jediným největším akcionářem k vzestupu hladiny moří, podle NASA, který se v posledních letech zrychlil. Současné projekce však nezohledňují tento nově objevený příspěvek subglaciálních interakcí s přílivem a odlivem.

„Tyto interakce mezi oceánem a ledem činí ledovce citlivějšími na oteplování oceánu,“ uvedl v prohlášení spoluautor Eric Rignot, profesor na UCI a vědecký pracovník NASA JPL. „Tato dynamika nebyla zabudována do modelů, a pokud bychom je zahrnuli, zvýšilo by to projekce vzestupu hladiny moře až o 200 procent – ​​nejen pro Petermanna, ale pro všechny ledovce končící oceánem, což je velká část severního Grónska. a celou Antarktidu.“