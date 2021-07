Češi po hlubokém běhu na Euro 2020 | ukazují, že jsou na vzestupu fotbalové novinky

Praha – Česká republika ukázala, že je týmem připraveným konkurovat těžkým vahám evropského fotbalu po dosažení čtvrtfinále mistrovství Evropy 2020, které skončilo prohrou s Dánskem 2: 1.

Češi, podporovaní čtvrtfinalisty Slavie Praha z Evropské ligy, kteří na cestě vyřadili Leicester City a Rangers, využili aktivní vysoký tlak k vytvoření obratů a rychlých protiútoků.

Taková taktika byla patrná při vítězství nad Nizozemskem 2: 0 v zápase 16. kola, kde dobře organizovaná česká strana zmařila holandský útok, než využila červenou kartu a rozzuřila své impozantnější soupeře.

Ale odhodlaní Dánové, kteří v první polovině dvakrát skórovali, se pro Čechy ukázaly jako příliš silné a skončily jejich naděje na postup do semifinále mistrovství Evropy od roku 2004 a do prvního finále od roku 1996.

Záložník Antonin Barak uvedl, že jeho kariéra na Euro 2020 jim dala něco, na čem mohou stavět, protože tým se těší na příští světový pohár a poslal zprávu, že menší národy, jako je Česká republika, Dánsko a Švýcarsko, se mohou prosadit na velkých turnajích.

„Musíme se tam pokusit dostat, bude to další velmi důležitý krok,“ řekl Barak. „Tým má vynikající individuální kvalitu a dokáže to dobře zvládnout. Na turnaji se může stát všechno, podívejte se na nás, Dány nebo Švajčáky.“

Češi se pod vedením trenéra Jaroslava Silhavého přeskupili poté, co se nekvalifikovali na mistrovství světa v roce 2018, a začali se spoléhat na mladší hráče, jako je útočník Bayeru Leverkusen Patrick Schick, jehož úžasný gól byl při jejich úvodním vítězství nad Skotskem 2: 0. Možná zatím cíl turnaje.

Schick také skóroval proti Dánům, aby dal Čechům záblesk naděje a dokončil turnaj jako nejlepší střelec týmu s pěti góly.

Češi zahájili turnaj silným startem, když porazili Skotsko a remizovali s Chorvatskem 1: 1, ale nedokázali podat podobný výkon při prohře 1: 0 s Anglií ve Wembley.

Ve svém 16. kole vítězství nad Nizozemskem byli takticky oslniví, aby uspořádali zúčtování s Dánskem.

Od roku 1996 se Češi kvalifikovali na každé evropské mistrovství a čtyřikrát prošli skupinovou fází, ale od čtvrtfinále na Euro 2012 moc nezasáhli mezinárodní scénu.

To se začíná měnit pod vedením bývalého obránce Silhave, který vytvořil kádr, který zahrnuje jádro současných i bývalých hráčů Slavie Praha, včetně dvojice West Ham United Tomáš Sucic a Vladimir Koval.

Během kvalifikace zvítězili Češi doma nad Anglií 2: 1, přetrvávají však pochybnosti, zda má tým na to, aby se vymanil ze skupiny, která zahrnuje i druhé místo v Chorvatsku na mistrovství světa 2018 Chorvatsko a skotskou domácí stranu.

Češi tím prokázali, že v budoucnu budou týmem, který stojí za to sledovat, a to s kombinací zkušeností a mládí – včetně 18letého útočníka Sparty Praha Adama Hluczyka, který v turnaji získal cenné zkušenosti – budou pevným protivníkem těm, kterým čelí.

„Jsem hrdý na tým i na všechny lidi kolem mě,“ řekl brankář Tomáš Vaclík. „Po tomto turnaji a této druhé polovině můžeme odejít se vztyčenou hlavou as čistým svědomím, že jsme udělali maximum.“

