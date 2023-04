Demokracie Shrnutí: Zeemanovi přátelé profitují z luxusních vil za směšné nájmy

Navštíví Orbán Ukrajinu? Napětí mezi Spojenými státy a Maďarskem roste

V rámci nového „magického útoku“ maďarské vlády, který má prolomit její izolaci od války na Ukrajině, navštívil tento týden Kyjev a Bucha náměstek ministra zahraničí Leventy Magyar. Tam zdůraznil, že Maďarsko sehraje svou „roli při rekonstrukci Ukrajiny“ a zdůraznil význam úzké spolupráce mezi oběma zeměmi. Maďarsko financuje výstavbu obecního centra v hodnotě 10 milionů EUR ve vesnici Sinyak nedaleko Kyjeva, které bude zahrnovat zdravotní středisko, poštu a sál pro pořádání akcí. Magyar uvedl, že jde v současnosti o největší maďarskou investici na Ukrajině. Návštěva přichází v době, kdy se spekuluje o návštěvě Viktora Orbána v Kyjevě. Maďarské diplomatické kruhy tento týden uznaly, že přípravy probíhají, ale zasvěcení říkají, že dohoda pro Ukrajinu o změně kontroverzního zákona o menšinových jazycích je podmínkou. Magyar se problému ujal s tím, že „vedl k situaci, která v mnoha ohledech poškozuje etnické Maďary na Zakarpatí“. Zdůraznil ale, že nastal čas najít řešení. Ne všichni maďarští diplomaté tento týden zaujali vůči Ukrajině přátelský tón. Řekl to mluvčí ministerstva zahraničí Tamas Mentzer opakovat Maďarsko nebude podporovat integraci Ukrajiny do Evropské unie a NATO, dokud nebude tato otázka menšin v zemi vyřešena.

Opoziční strana Momentum se tento týden pokusila zviditelnit svou veřejnost nějakou pouliční akcí. Její příznivci Odstranění Uzavírání úřadu premiéra s cílem požadovat svobodu médií a proti rozšiřování vládní legislativy o „stavu pohotovosti“, která platí od pandemie. Jde o třetí pokus společnosti Momentum o odstranění obojků, které policie brzy vrátila. Tentokrát se jim ale podařilo překvapit některé ministry, kteří dorazili na jednání vlády, a ocitli se tváří v tvář mediálnímu balíčku. Orbán se rozhodl jít bezpečnou cestou a vstoupil zadními dveřmi, následován dalšími, kteří využívali buď podzemní garáže, nebo chodbu spojující Orbánovu kancelář s nedalekým prezidentským palácem. Policie kordon vrátila, ale dostala se do potyčky s nezávislým poslancem Akosem Hadazim, který byl střelen do obličeje. „Skutečnost, že se Orbán vplížil zadními vrátky, je již částečné vítězství,“ řekl Hadazi. Fides operaci popsal jako „zoufalé opatření zoufalých politiků, kteří se snaží zastavit jejich klesající popularitu“.

Americký velvyslanec v Maďarsku David Pressman. Spuštěno Tento týden probíhá protiútok proti maďarské vládě, který se pravidelně zaměřuje na diplomata. Útoky vlády a jejích spojenců v médiích si prý nebere osobně, ale považuje je za útok na svou zemi. Pressman považoval za obzvláště znepokojivé, že Orban v projevu na začátku března zmínil Spojené státy jako protivníka. Řekl, že tento druh protiamerické rétoriky ze strany spojence je bezprecedentní. Chápe, že vnitropolitické obavy hrají roli, ale od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se politický kontext změnil a spojenci by se do podobných her neměli zatahovat. Připomněl také, že ve Spojených státech existuje dvoustranná shoda a v kruzích národní bezpečnosti naprostý konsensus ohledně ruské agrese a někteří členové opoziční Republikánské strany zaujali tvrdší postoj vůči maďarskému vedení. Zdá se však, že Orbanova vláda vkládá velké naděje do návratu Donalda Trumpa do Bílého domu v roce 2024. Orban tento týden Trumpa veřejně podpořil, když byl obviněn z údajných utajovaných plateb během prezidentské kampaně v roce 2016. „Pokračujte v boji, pane prezidente! jsem s tebou.“ Orban v pondělí tweetoval.