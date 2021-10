Dobrovolníci zařizují domov pro přesídlené afghánské uprchlíky v Omaze

Je to pohyblivý den, ale lidé, kteří stěhují nábytek, nejsou noví obyvatelé, zakládají dům Omaha pro rodinu, se kterou se ještě nikdy nesetkali. „Je skvělé vidět, že se to všechno sešlo,“ řekl Huy Pham. Pham a další dobrovolníci zařizují dům pro sedmiletou afghánskou rodinu s pěti dětmi ve věku 7 až 19 let. “Určitě pro ně nebude snadné přijít na místo, kde nemluví stejným jazykem. Kultura je jiná. Tradice jsou různé. Školy jsou jiné,” řekla Laura Pham. „Ale doufejme, že je dokážeme připravit tak, aby měli nový začátek.“ Howie a Laura Phamová věděly, že musí pomoci, když uviděly srdceryvné obrazy Afghánců, kteří se pokoušeli uprchnout ze své země. Na pomoc uprchlíkům najali sousedy a přátele. „Doufali jsme, že získáme čtyři nebo pět rodin, a v naší oblasti máme asi 20 zvláštních rodin,“ řekl Huy Pham. Connie Shattuck se přihlásila, aby pomohla. Je z vojenské rodiny a ví, jaké to je, nesčetněkrát v nových městech. Do České republiky se nedávno přestěhovala i její dcera. Shatek se chtěla vrátit, jako to dělají ostatní její dceři a její rodině. „Vědomí, že jim uděláme domov, že se mohou nastěhovat a začít něco skákat, by pro ně bylo skvělé,“ řekl Shattuck. “Toto je moje oblíbená část koordinace dobrovolníků, vidět dobrovolníky v akci,” řekl Morgan Mattson, koordinátor dobrovolníků Lutheran Family Services. nastartovat. “Tyto peníze si nemusíme dopřát na nákup nábytku nebo postelí, domácích potřeb nebo potravin, takové věci. To něco usnadňuje a má trochu peněz na to, aby mohli začít a postavit se na nohy,” Matson Pro Hoy Phama, který pomáhá afghánským přesídlencům obnovit vzpomínky, jeho rodina uprchla během pádu Saigonu ve Vietnamu, když mu byly jen 3 roky. Začali znovu v Kansas City s pomocí dobrovolníků. „Neměli jsme mnoho, ale měli jsme vše, co jsme potřebovali,“ řekl Huy Pham. „Doufám, že vidí Omahu jako příjemné místo,“ řekla Laura Pham. Očekává se, že se rodina odstěhuje tento víkend. Očekává se, že přibližně 500 Afghánců se přestěhuje do Omahy a asi 800 do Nebrasky. Klikněte zde, jak darovat nebo dobrovolně pomáhat afghánským uprchlíkům.

Je to pohyblivý den, ale lidé, kteří stěhují nábytek, nejsou noví obyvatelé. Připravují domov Omaha pro rodinu, se kterou se ještě nikdy nesetkali. „Je skvělé vidět, že se to všechno sešlo,“ řekl Huy Pham. Pham a další dobrovolníci zařizují dům pro sedmiletou afghánskou rodinu s pěti dětmi ve věku 7 až 19 let. “Určitě pro ně nebude snadné přijít na místo, kde nemluví stejným jazykem. Kultura je jiná. Tradice jsou různé. Školy jsou jiné,” řekla Laura Pham. „Ale doufejme, že je dokážeme připravit, aby měli nový začátek.“ Howie a Laura Phamová věděly, že musí pomoci, když uviděly srdceryvné obrazy Afghánců, kteří se pokoušeli uprchnout ze své země. Na pomoc uprchlíkům najali sousedy a přátele. „Doufali jsme, že získáme možná čtyři nebo pět rodin, a v naší oblasti máme asi 20 lichých rodin,“ řekl Huy Pham. Connie Shattuck se přihlásila, aby pomohla. Je z vojenské rodiny a ví, jaké to je, nesčetněkrát v nových městech. Do České republiky se nedávno přestěhovala i její dcera. Shatek se chtěla vrátit, jako to dělají ostatní její dceři a její rodině. „Vědomí, že jim uděláme domov, že se mohou nastěhovat a začít něco skákat, by pro ně bylo skvělé,“ řekl Shattuck. “Toto je moje oblíbená část koordinace dobrovolníků, vidět dobrovolníky v akci,” řekl Morgan Mattson, koordinátor dobrovolníků Lutheran Family Services. Matson řekl, že dobrovolníci poskytnou domácí pomoc s penězi rodiny, kde dostanou tříměsíční stipendium na začátek. „Tyto peníze si nemusíme dopřát na nákup nábytku nebo postelí, domácích potřeb nebo potravin, takové věci. Něco z toho odlehčuje a má trochu peněz, aby mohl začít a postavit se na nohy,“ řekl Mattson řekl. READ Trávení koronaviry: Japonsko schvaluje první vakcínu proti koronavirům | Novinky | DW Pro Hoi Phama pomáhá Afgháncům přesídlit zpět vzpomínky. Jeho rodina uprchla během pádu Saigonu ve Vietnamu, když mu byly jen 3 roky. Začali znovu v Kansas City s pomocí dobrovolníků. „Neměli jsme mnoho, ale měli jsme vše, co jsme potřebovali,“ řekl Huy Pham. „Doufám, že vidí Omahu jako příjemné místo,“ řekla Laura Pham. Očekává se, že se rodina odstěhuje tento víkend. Očekává se, že přibližně 500 Afghánců se přestěhuje do Omahy a asi 800 do Nebrasky. klikněte zde O tom, jak darovat nebo dobrovolně pomáhat afghánským uprchlíkům.