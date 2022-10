Nejnovější pokémon v šarlatové a fialové je děsivé malé štěně

účast v Nintendo Live na mě

Pojďme pozdravit zbrusu nového Pokémona, se kterým se setkáme v regionu Baldia. Nebo bychom měli říct „bú“? Nejnovější přírůstek do pokémon šarlatový a fialový Odhaleno – a mohlo by vás to vyděsit!

Štěně Pokémon Club Ghost z Naranja Academy objevilo rozkošné štěně Ghost a pořídilo pro nás všechny záběry K vidění na YouTube. Měl by se Fido bát? Možná…ale nikdy nemůžete mít příliš mnoho psích Pokémonů, zvláště když je jeden trochu zastrašující.

Toto štěně se jmenuje Greavard a je to čistý duch – je tak huňatý a chlupatý, že mu nevidíte oči. Má nad hlavou svíčku – možná ji vlastní Litwick? Je také velmi hravý a rád se schovává v zemi a svíčka trčí ven.

Ale zdá se, že jeho veselost může vést k něčemu velmi děsivému – může vás uspávat. Nebo ti krade duši? ‚Vysílání‘ končí tím, že studentka omdlí, kamera spadne a pes jí olízne obličej. Uh…?

Jen další perfektní přítel, který se přidá k vašemu ‚dexu, tedy? Ano, samozřejmě. A skutečnost, že je přátelský A Můžeš se cítit osamělý? Necháme toho malého, aby nás kdykoli vyděsil.