Inovace vrtulníku Mars: NASA se chystá zažít historický let NASA

V pondělí se NASA pokusí přeletět přes střechu miniaturní vrtulník Mars Jaký by byl první motorový a řízený let letadla na jiné planetě.

Pokud vše půjde podle plánu, vrtulník s hmotností 1,8 kg pomalu vystoupá do výšky tří metrů nad povrchem Marsu, 30 sekund se vznáší a poté se otočí, než jemně přistane na všech čtyřech nohách. Let je naplánován na 3:30 EST (8:30 GMT / 7:30 GMT). Nepředpokládá se však, že dorazí data potvrzující výsledek NASA I asi po třech hodinách.

Zkušební let se uskuteční 173 milionů mil od Země, na podlaze rozsáhlé marťanské pánve zvané Jezero Crater. Úspěch závisí na vynalézavosti nezávisle na implementaci předprogramovaných letových pokynů.

“Okamžik, na který náš tým čeká, se blíží,” řekl manažer projektu Ingenuity MiMi Aung. NASA experiment přirovnává k úspěchu bratrů Wrightů před 117 lety – na spodní část solárního panelu Ingenuity byl připevněn malý kousek křídlové látky z původního letáku Wright.

Robotický dron byl transportován na rudou planetu v břiše marťanského roveru NASA Odhodlání, Který přistál 18. února v kráteru Jezero po téměř sedmiměsíční cestě vesmírem.

NASA doufá, že získá obrázky a videoklipy letu z kamer instalovaných na vrtulníku a na palubě roveru Perseverance, který bude zaparkován ve vzdálenosti 76 metrů.

Pokud test proběhne úspěšně, podnikne Ingenuity v nadcházejících týdnech několik extra dlouhých výletů, i když bude muset mezi jednotlivými čtyřmi až pěti dny odpočívat, aby si dobil baterie. Vyhlídky na budoucí lety do značné míry závisí na bezpečném čtyřbodovém přistání poprvé.

“Nemá samoopravný systém, takže pokud máme špatné přistání, byl by to konec práce,” řekl Ong. Neočekávaně silný nárazový vítr je jedním z potenciálních nebezpečí, která by mohla zkazit let.

NASA doufá, že kreativita – technická nabídka oddělená od základní mise vytrvalosti při hledání stop starověkých mikroorganismů – připraví půdu pro letecká pozorování Marsu a dalších destinací sluneční soustavy, jako je Venuše nebo Saturnův měsíc Titan.

Zatímco Mars má mnohem menší gravitaci než Země, jeho atmosféra je hustá pouze 1%, což představuje pro létání zvláštní výzvu. Inženýři vybavili vynalézavost rotujícími lopatkami dlouhými čtyři stopy, které se otáčejí rychleji, než by bylo požadováno na zemi u letadla jeho velikosti. Návrh byl úspěšně testován ve vakuových komorách postavených v Jet Propulsion Laboratory k simulaci podmínek Marsu, ale zbývá zjistit, zda kreativita poletí na Rudé planetě.

Malé a lehké letadlo již dříve prošlo kritickým testem tím, že prokázalo svou schopnost odolat nočním teplotám až do -90 ° C, přičemž k dobíjení a udržování správného ohřevu vnitřních komponent využívá pouze sluneční energii.

Plánovaný let byl zpožděn o týden kvůli technické závadě během zkoušky rotace rotorů letadla 9. dubna. NASA uvedla, že problém byl od té doby vyřešen.