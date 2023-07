Elina Svitolina v dnešním semifinále žen po vítězství Carlose Alcaraze

Carlos Alcaraz až po jeho první Wimbledon Semifinále po porážce Holgera Rohna 7-6, 6-4, 6-4 a konfrontace s Daniilem Medveděvem. Španěl předvedl zábavný první set v tie-breaku Než se jeho kapitola objeví ve druhé a třetív čem bylo první wimbledonské čtvrtfinále mezi dvěma muži do 21 let v Open Era.

A v dalším středečním čtvrtfinálovém utkání mužů skončil sen Christophera Eubanka v napínavém pětisetovém utkání díky třetímu nasazenému Medveděvovi. Američanka vedla o dva sety na jeden, ale nakonec se prosadil Medveděv, který vyhrál 6-4 1-6 4-6 7-6 (4) 6-1.

Dnes se hraje na centrálním kurtu Ukrajina uvidí Elena Svitolinová Pokračuje ve splnění svého snu v prvním ženském semifinále proti Markéta Vondroušová Česká republika, v nehodnoceném střetu. V dalším semifinále, Anas Jaber Přijme druhé semeno Ariana Sabalenka Po šesté nasazené Tunisko překonala loňskou finalistku Elena Rybakina. K dispozici bude také dvojí dějství na kurtech a ve Wimbledonu.

Sledujte živé aktualizace a výsledky z 10. dne Wimbledonu níže.

Klinická brilantnost Carlose Alcaraze vysílá wimbledonským vyzyvatelům varování

07:38

Po více než hodině Carlos Alcaraz A Holger Ron Přináší klasickou otevírací kombinaci futuristického tenisu, Suddenly Shut the Door. V cestě stál světová jednička Alcaraz, který sebral zápas svému mladému rivalovi a proháněl se ve druhém a třetím setu, aby dosáhl na svůj první zápas. Wimbledon Semifinále.

První grandslamové setkání mezi Alcarazem a Ronem a první čtvrtfinálový zápas ve Wimbledonu mezi dvěma muži do 21 let byly od začátku velmi žhavé. Zdálo se, že velkolepá útočná hra na obou stranách, vytvářející zajímavé body a absorbující vedení, bude pokračovat, dokud na centrální kurt nedorazí slábnoucí večerní světlo.

Objevil se lesk, zářivá svěžest, dokud Alcaraz nesložil nohu. Je úžasné, že poté, co Alcaraz vedl v tiebreaku prvního setu, neudělal ve druhém setu jedinou nevynucenou chybu a ve třetím pouze jednu. Tohle byl výkon Novák Djokovic Mohl na to být velmi hrdý.

Výsledky Wimbledonu 2023: Carlos Alcaraz porazil Holgera Rohna

07:29

Carlos Alcaraz Porazte svého mladého spolužáka a kamaráda z dětství Holger Ron včera se dostat Wimbledon poprvé v semifinále.

svět Jednička a šestý nasazený Ron Alcaraz spolu hráli čtyřhru, když jim bylo 14 let, a nyní se duo stalo prvními hráči do 21 let, kteří se proti sobě postavili ve čtvrtfinále Wimbledonu v Open Era.

Bylo to poprvé, co se potkali na grandslamu, začátek rivality, která mohla trvat 10 nebo 15 let, a byl to Španěl, který zvítězil 7-6 (3), 6-4, 6-4. Vítězství nad centrálním soudem.

Carlos Alcaraz blahopřál Holger Rohn (Getty Images)

07:21

Vítejte u našeho živého přenosu ze čtvrtečního mistrovství Wimbledonu 2023, kde je středobodem ženské semifinále.

Wimbledon 2023: Tunisan Anas Jaber vyhání démony z finále

07:38

Odkud jsi Anas Jaber Seděl na centrálním kurtu, místo uvnitř Wimbledon Semifinále bylo asi tak dobré, jak jen může být.

Šestá nasazená Tunisanka nastoupila ve středu na centrální kurt v All England Clubu, kde se v odvetném zápase loňského finále střetla s Elenou Rybakinou. Jaber tenkrát prohrál, ale tentokrát ne – později žertoval, že to mohlo být díky uspořádání sedadel.

„Když jsme vstoupili na stadion, měli jsme pocit, jako bychom proti ní hráli stejný zápas. Tentokrát jsem si ale ujistil místo. Šel jsem na druhé místo, ze kterého loni vyhrála,“ řekl Jaber. „Možná to bylo místo, kvůli kterému jsem dnes vyhrál.“

Jabeurová, která se loni stala první severoafričankou a první Arabkou, která se dostala do finále grandslamu, porazila obhájkyni titulu 6-7(5), 6-4, 6-1.

Vyhrála osm z posledních devíti zápasů, smíchala své drop shoty a plátky s několika silnými forhendy a bekhendy.

„Loni jsem možná nebyl připraven hrát takový zápas,“ řekl Jaber. „Nelituji loňského roku. Stalo se to z nějakého důvodu. Vždycky to říkám. Mělo to být letos. Mělo to být ve čtvrtfinále.“

Ons Jabeur slaví své vítězství (Copyright 2023 The Associated Press. Všechna práva vyhrazena)

Daniil Medveděv zastavil boj Chrise Obankse o postup do semifinále Wimbledonu

07:36

Ve včerejším semifinále mužů, Daniel Medveděv Pronesl úder na úžasného Chrise Eubankse Wimbledon Pokračoval tak, že si zajistil postup do semifinále strhujícím pětisetovým vítězstvím.

Světová 43. Eubanks vypadala, že se na jihozápadě znovu prosadí nad svou váhou Londýn Poté, co vedl nad šampionem US Open 2021 2:1, nastoupil do tiebreaku čtvrtého setu.

Ale třetí nasazený Medveděv se probojoval zpět a vyhrál 6-4 1-6 4-6 7-6 (4) 6-1 pod prvním krytem kurtu.