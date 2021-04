Aktualizace Fallout 76 Locked & Loaded je přímá a obsahuje mnoho tolik potřebných pluginů

Nová zamknutá a načtená aktualizace hry Fallout 76 je nyní aktivní a přináší do hry dvě tolik potřebné funkce, díky nimž bude přizpůsobení herních režimů snazší než kdykoli předtím. Nakonec je to možné s touto nadcházející aktualizací. Podle Bethesdy, počínaje úrovní 25, mohou hráči vytvářet a ukládat vlastní speciální přidělení bodů, jako jsou uploady a přiřazení Perk Card, a volně mezi nimi přepínat.„Jeden z nejčastějších požadavků komunity se stal realitou,“ uvádí se v tiskové zprávě o modernizaci. „Speciální výbava umožňuje hráčům úplně vynulovat speciální atributy postavy, což umožňuje rychlé opravy budov. Chcete-li vyměnit výbavu, upravit karty funkcí nebo speciální body, stačí navštívit automat na děrovací karty.“

Stroje na děrné štítky lze postavit v CAMPu nebo je najít na několika nádražích rozmístěných po celé Appalačské krajině ve Falloutu 76. Hráči si mohou pro každou postavu uložit až dvě speciální vybavení.

Toto však není jediná funkce vyžadovaná komunitou, která přichází do hry v nové aktualizaci Locked and Loaded. Hráči byli od spuštění hry omezeni na jeden CAMP a komunita Fallout 76 nadále požadovala další sloty. To je nyní možnost s touto novou aktualizací. „S využitím automatů CAMP mohou hráči postavit mnoho různých táborů, každý s vlastním umístěním, rozpočtem, vlastním jménem a dokonce s jedinečnou ikonou mapy,“ uvádí se v tiskové zprávě. „Hráči mohou nastavit jeden aktivní CAMP najednou a snadno mezi nimi přepínat pomocí nového widgetu CAMP Builds nebo ikon CAMP na mapě.“

Další novinkou ve hře s touto aktualizací je, že prodejní automaty nyní obsahují širokou škálu slotů na předměty, které lze sdílet ve všech vašich CAMPech, ale vitríny budou pro každý CAMP samostatné, což vám umožní zobrazit různé položky v každém vašich kempů

Dnes také začíná sezóna 4, která se nazývá „Armor Ace in Cold Steel“. „Čtvrtá sezóna dnes odstartuje novým výsledkovým listem a 100 řadami k dosažení,“ uvádí se v tiskové zprávě. „Jakmile hráči dokončí mise, výzvy a události, postoupí po výsledkové tabuli a budou postupovat společně s Armor Ace, který se vydává na nové sezónní dobrodružství, zatímco na cestě získává spoustu odměn.“

V této sezóně, jak říká Bethesda, se objeví položky, které jsou již ve hře, jako odměny jako Mannequins, Tadpole Badges, Nukashine bez cukru, Rad Ant Weight Lager a další. Hráči by také měli očekávat nové silové brnění, skiny zbraní, předměty CAMP a kosmetické oblečení.

Wesley LeBlanc je nezávislý spisovatel a tvůrce průvodců pro IGN. Můžete to sledovat Twitter @ LeBlancWes.