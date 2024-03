Czech Smith vede Texas přes Arizonu do semifinále WCWS

OKLAHOMA CITY (AP) — Nezařazený Texas je čtyři výhry od národního titulu.

Estelle Czech povolila pouze jeden zásah v 3 2/3 bezbodové směny úlevy, JJ Smith trefil tříkolový homer a Longhorns v neděli večer porazily Arizonu 5:2 a postoupily do semifinále Světové série Women's College World Series.

Češka (12-1), druhák, vyřadila prvních osm pálkařů, kterým čelila, na pomoc esu Hailey Dolcini na cestě k vyřazení Wildcats.

„S trenérem (Mike White) jsme si před zápasem řekli, že mým dnešním úkolem je pomoci Hailey a vzít si ji, když ji budu potřebovat,“ řekl Cheek. „A to jsem se snažil udělat. Hailey dělala svou práci a já svou.“

Smith, také druhák, bojoval přes nervy, aby zahrál svůj druhý homerun v sezóně.

„Je to poprvé, co závodím na mistrovství světa,“ řekla. „Na palubě mě první napadlo: ‚Tohle je pro seniory… Dělal jsem to jen pro svůj tým, abych k vám byl upřímný.‘“

Texas (45-20-1) se v pondělním semifinále utká s rivalem Big 12 ze státu Oklahoma, který je celkově sedmým nasazeným hráčem. Vzhledem k tomu, že jde o turnaj s dvojitou eliminací, který rozhodne o tom, kdo bude hrát nejlepší ze tří mistrovských sérií, a Texas už prohrál, budou muset Longhorns v pondělí dvakrát vyhrát, aby postoupili. Oklahoma State, který dosud ve Světové sérii neporazil, bude k postupu potřebovat pouze jedno vítězství.

Oklahoma State porazil Texas ve všech čtyřech zápasech této sezóny, včetně zápasu Big 12 Championship. Ale Texas musel vyhrát regionální na č. 13 ve Washingtonu a Big Regional na č. 4 v Arkansasu, aby se kvalifikoval, takže Longhorns byli zvyklí na překonání potíže.

„Jsme opravdu stateční,“ řekl Smith. „V průběhu sezony jsme se všichni velmi sblížili a pochopili, že ať se stane cokoli, stále jsme ve hře. Nejsme ze hry, dokud to neskončí.“

V pondělním druhém semifinále se Oklahoma utká s obhájcem titulu a 5. nasazenou UCLA, přičemž UCLA potřebuje vyhrát dvakrát a Oklahoma potřebuje vyhrát jen jednou, aby postoupila.

Vzhledem k tomu, že Texas, Oklahoma a Oklahoma State dosáhly semifinále, je to poprvé, kdy se tři týmy Big 12 dostaly do semifinále a poprvé od Jihovýchodní konference v roce 2015, kdy má jakákoli konference tři z posledních čtyř týmů.

Texaská Courtney Dayová trefila sólo homer ve spodní části třetiny a otevřela skóre.

Solidní singl Carly Skupin po pravé hrací linii ve čtvrté směně zasáhl Allie Skaggs a Amber Toven a zajistily Arizoně vedení 2-1. Krátce nato Češka nahradila Dolciniovou dvěma běžci a srazila oba pálkaře, kterým čelila, aby unikla.

Texas se ve čtvrtém poločase definitivně ujal vedení. Krátce poté, co Devyn Netz nahradil startérku Hanah Bowenovou, Smithův tříkolový výbuch přinesl Texasu vedení 4-2. Bowen (14-12) prohrál s Arizonou.

Arizona (39-22) prohrála svých prvních osm zápasů Pac-12 a byla nerozhodně na posledním místě v lize, než se během regionálních a superregionálních zápasů rozpálila. Pro Kaitlyn Loweovou, trenérku prvního ročníku, která nahradila osminásobného mistra republiky Mikea Candreu, to byl silný finiš.

„Myslím, že za 21 dní jsem pozoroval, jak rostou,“ řekl Lowe. „Byli jsme kvůli tomu všemu na cestě. Ale sledoval jsem je odcházet z týmu, který byl šťastný, že je tady, a pak si uvědomili: 'Proč bychom ne?“