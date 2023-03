Dokument Netflix, BBC, HBO Decision Makers o programování o skutečné vlně zločinu | Zprávy

Podle Kate Townsendové, viceprezidentky pro původní dokumenty na Netflixu, „cookies-cut“ skutečné kriminální dokumenty prostě „nedávají smysl“ pro globální publikum.

Ve svém projevu na panelu CPH: DOX Space For Variety 21. března Townsend ustoupil od názoru, že Netflix upřednostňuje ve svém non-fiction žánru skutečný kriminální žánr.

„Všichni tady, uvědomujeme si, že máme zodpovědné pozice,“ řekl Townsend o panelu, v němž byla také hlavní komisařka BBC Storyville Emma Hindleyová. Hanka Kaštelíková, viceprezidentka a výkonná producentka dokumentárních filmů HBO, Česká republika; a Chris Hastings, výkonný producent, PBS Worldwide.

„Těžká věc je vybrat si – nemůžeme vzít všechny filmy. Musíme se ujistit, že existuje celá řada projektů, které si vybereme. Máme spoustu projektů, nejde jen o zločin. Máme obrovskou širokému publiku z celého světa, takže by to nedávalo smysl.

Townsend citoval dokumentární tituly Netflix Peníze Shot: The Pornhub Story A Volcano: Záchrana Whakaari jako nedávné příklady různých vysílaných programů.

Kastelicová uvedla, že její program HBO tento rok neobsahoval žádný skutečný zločin, pouze jeden titul loni a jeden předloni; a že přílišné spoléhání na skutečný zločin bude pravděpodobně americkým problémem. „Bylo by skvělé provést podobný výzkum v Evropě nebo východní Evropě, kde by se obraz mohl velmi lišit,“ řekl výkonný ředitel.

„Nechceme jen temné, depresivní a zpolitizované filmy,“ řekl Hendley, který do Storyville nastoupil v lednu z pozice kreativního ředitele v nezávislé produkční společnosti Brock Labing. Chceme filmy, které lidi baví. Na zábavném dokumentu není nic špatného. Rozmanitost je moje absolutní motto.“

Hastings z PBS uznal: „Musíte naslouchat tomu, co publikum potřebuje a chce,“ ale také uvedl, že komisaři nesou odpovědnost za podporu obsahu, který se zabývá současnými problémy. „Musíme si o tom promluvit [upcoming US] Volby, musíme vidět, jak to vypadá, řekl. „Rozmanitost přichází s tím, že zveřejňujeme obsah, který říká, kde jsme dnes, abychom se ujistili, že zítra neuděláme stejné chyby.“

Townsend se také ujal příběh v obrazovkasesterská publikace Vysílání, oznámila, že poslala e-maily svým protějškům z Applu, Amazonu, Disney+ a několika velkým vysílatelům, kteří navrhli schůzku k projednání „etiky a přístupu k dokumentárním filmům“ s cílem stanovit „principy v celém odvětví“. Townsend, který přiznal, že kontaktoval ostatní společnosti, řekl: „Ve skutečnosti to byl soukromý e-mail, který unikl. Jsme jedno odvětví, všichni se zajímáme o dokumenty.“

Žádné deštníky

Panel byl součástí části CPH: Conference Future at Our Fingertips, se zasedáními „Space For Variety“ a „The Trust Policy“, po nichž následovaly tři vedoucí ženy ve čtyřčlenném panelu.

„Nejdůležitější věcí jsou teď manažeři – senioři,“ řekl Hindley k tématu diverzity v dokumentárním sektoru. „Chci vidět, že je řídí různorodí manažeři. Ve Spojeném království to potřebujeme víc než cokoli jiného – opravdu potřebujeme posílit toto potrubí. Seskoky padákem na různé lidi na trochu nižší úrovni mi prostě nefungují.“

Townsend souhlasil, že existuje „absolutní potřeba“ řady identit na výkonné úrovni. Ale musí být připraveni na zodpovědnost od rané fáze. „Také to připravuje lidi na úspěch,“ řekl jednatel. „Jen mít takovou úroveň mentorství, dát lidem skvělého editora a skvělé EP.“

Redakční pokyny BBC jsou pod drobnohledem po dočasném pozastavení činnosti fotbalového moderátora Garyho Linekera kvůli jeho používání sociálních médií začátkem tohoto měsíce; To vedlo k tomu, že mnoho dalších sportovních novinářů BBC zůstávalo mimo vysílání a téměř se zastavilo sportovní zpravodajství tohoto vysílače.

Hindley řekl, že pokyny organizace pro vyjádření ředitelů prostřednictvím jejich práce jsou správnými pokyny.

„Jsme oddáni určitým hodnotám, kterým v politice liberalizace a spravedlnosti opravdu věřím,“ řekla. „Budu podporovat každého filmaře, se kterým pracuji, aby byl co nejkreativnější, dobrodružný a svobodný, ale v rámci toho musí vyprávět příběhy férovým způsobem.

„Systém, který máme v BBC, považuji za neuvěřitelně uklidňující. To se v tvůrčích dokumentech moc neříká – když si dáváte pozor, jak svůj příběh vyprávíte, je to upřímné. Jistě, podpořil bych filmaře ve všech jejich snahách; ale pokud přijít do Storyville „Je to součást dohody. Zaujatost je opravdu těžké téma, ale musíte se na to podívat – nemůžeme to jen tak nechat být.“