Izraelský Hamas je podle zpráv na pokraji výměny zajatců

Palestinské a egyptské zdroje v neděli uvedly, že Egypt vyvíjí velký tlak na Hamas a Izrael, aby dosáhly dohody o výměně vězňů.

Egypťané doufají, že taková dohoda připraví půdu pro dlouhodobé příměří mezi nimi Izrael a Hamas Uvedly to zdroje.

Nepotvrzené zprávy v řadě palestinských a egyptských sdělovacích prostředků v uplynulých dnech uváděly, že bylo dosaženo určitého pokroku směrem k výměně vězňů.

Palestinské tištěné plakáty v rámci přípravy na výměnu vězňů mezi Hamásem a Izraelem v Gaze, 2011 (Kredit: MOHAMMED SALEM/REUTERS)

Hamas drží těla dvou izraelských vojáků, Orona Shaula a Hadara Goldina, kteří byli zabiti ve válce s Izraelem v roce 2014, a také dvou izraelských občanů, Avira Mengistu a Hisham al-Sayed, kteří překročili vlastní pásmo Gazy vůle. 2014, respektive 2015.

Podle zpráv má nedávné uvolnění Izraele omezení pobřežní enklávy ovládané Hamásem za cíl usnadnit egyptský úkol zajistit dohodu o výměně zajatců a dosáhnout dlouhodobého příměří.

Palestinský deník Al-Quds uvedl, že do kontaktů s cílem dosáhnout dohody mezi Hamasem a Izraelem byl osobně zapojen egyptský prezident Abdel-Fattah el-Sisi.

Zpráva citující dobře informované palestinské a egyptské zdroje uvádí, že „v nadcházejících dnech může docházet k vývoji postavení Hamásu a Izraele směrem k přijímání kroků k budování důvěry k pokroku v dohodě o výměně vězňů v několika fázích“. „Káhira vyvíjí velký tlak na uzavření dohody o výměně vězňů mezi Hamasem a Izraelem v rámci komplexního plánu zaměřeného na dosažení dohody, která zaručí dlouhodobé příměří v pásmu Gazy.“

Vůdce Hamasu Ismail Haniyeh v sobotu řekl, že jeho hnutí pokračuje ve svém úsilí o propuštění Palestinců držených v izraelských věznicích.

„Snahy Hamasu zajistit propuštění všech palestinských vězňů pokračují,“ řekl v telefonickém rozhovoru s Palestincem Anharem al-Deekem, který byl minulý týden propuštěn z izraelského vězení.

Haniyeh nekomentoval zprávy o blížící se dohodě s Izraelem.

Al-Deek z vesnice Naima poblíž Ramalláhu byl zatčen v březnu kvůli podezření z pokusu o bodný útok na základně Sde Efraim na Západním břehu. V té době byla ve čtyřech měsících těhotenství.

Haniyeh řekl Al-Deekovi, že otázka vězňů zůstane pro Hamas nejvyšší prioritou.

Sheikh Hassan Yousef, vysoký představitel Hamasu na Západním břehu Jordánu, uvedl, že jeho hnutí „vynakládá veškerou svou energii a úsilí k dosažení další dohody o výměně vězňů s Izraelem“.

Hamas informoval Egypťany o své připravenosti dosáhnout dohody o výměně vězňů s Izraelem, Hizb Alláh Informovaly o tom minulý týden libanonské noviny Al-Akhbar.

Zpráva uvedla, že Hamas je v první fázi navrhované dohody připraven předat těla vojáků výměnou za okamžité propuštění žen, mladistvých a nemocných vězňů z izraelských věznic.

Dodala, že po tomto kroku bude následovat řada opatření Izraele a dalších mezinárodních stran ke zlepšení humanitární a ekonomické situace v Pásmu Gazy.

Zdroje blízké hnutí se sídlem v Gaze uvedly, že Hamas požaduje propuštění stovek vězňů, včetně mnoha, kteří si za svou roli v teroristických útocích odpykávají dlouhé tresty odnětí svobody. Dodali, že vedení Hamasu připravilo seznam jmen vězňů, které chce propustit.

„Míč je u soudu izraelské vlády,“ řekl jeden ze zdrojů.

Navzdory zprávám o možném průlomu Saleh al-Arouri, zástupce vedoucího politického byra Hamasu, minulý víkend uvedl, že v postoji izraelské vlády k dohodě o výměně vězňů nedošlo k žádnému „materiálnímu vývoji“.

Al Al -Džazíře řekl, že mediační snahy zatím nedosáhly žádného pokroku, a dodal: „Egyptští bratři vynakládají úsilí, ale jednání nepokročila.“

Al-Arouri uvedl, že Hamas odmítl izraelské pokusy spojit dohodu o výměně vězňů s příměřím nebo zrušením „obléhání“ v pásmu Gazy.

„Dohoda s vězni není spojena s žádnými jinými problémy,“ řekl.

Al-Arouri řekl, že podrobnosti o jménech a počtech vězňů držených Izraelem jsou ponechány vyjednavačům. Zdůraznil, že Hamas trvá na tom, že jakákoli dohoda zahrnuje kromě těl mrtvých teroristů v držení Izraele také vězně ve výkonu trestu, ženy, mladistvé, nemocné a starší osoby.