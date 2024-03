Digitální majitelé Final Fantasy 7 Rebirth nemohou získat platinovou hru

Hráči Final Fantasy 7 Rebirth, kteří si hru zakoupili digitálně, nemohou získat platinovou hru.

podle KotakuOd té doby, co Square Enix vydal patch 1.020, jeden z posledních vedlejších úkolů RPG – Can't Stop, Won't Stop – mohou splnit pouze ti, kteří si hru skutečně zakoupili.





„Řada úkolu je pro některé lidi příliš zabugovaná a ať uděláte, co uděláte, nebudou proti nim zadržovat vaše výsledky,“ řekl jeden člověk. hráč Na FF7 sub. „Několikrát za sebou jsem na skútru ujel více než 32 kilometrů, zkoušel jsem různé metody, abych zjistil, jestli to konečně bude fungovat, a nikdy to nevyšlo.“

Další dodal: „Také se mi to stalo. Doslova poslední věc, kterou musím ve hře udělat, než dokončím svou první hru. Je to tak otravné.“



I když aktualizace rozbila hru pro každého, kdo se snaží získat tuto trofej, hráči s fyzickou kopií mohou odinstalovat Final Fantasy 7 Rebirth, odpojit svůj PS5 od internetu a poté znovu nainstalovat pomocí svého disku. Pokud jste před aktualizací uložili, měli byste vidět trofej. Majitelé digitálních zařízení však budou muset počkat, až Square tuto opravu zavede. Promiňte.

Final Fantasy 7 Rebirth byla vydána 29. února s velkým ohlasem u kritiků. Ed to ve své recenzi Final Fantasy 7 Rebirth popsal jako „vyplněnou, ale roztomilou re-imaginaci“ původní hry.

Square Enix také oznámilo, že soundtrack hry bude vydán 10. dubna, přičemž některé skladby jsou k dispozici ke streamování již nyní.