forintový rok

Forint pokračoval v posilování i ve druhém čtvrtletí roku 2023. V první polovině roku výkonnost maďarské měny překonalo pouze mexické peso. Důvodem je stále velmi vysoká úroková sazba, a to i přes zavedená snížení úrokových sazeb –zmíněno peněženka.

Po loňském historickém minimu je jasné, že rok 2023 je také o posilování forintu

Maďarská měna od začátku roku posílila o zhruba sedm procent vůči euru a 8,3 procenta vůči dolaru.

To také vyžadovalo, aby Maďarská národní banka (MNB) v polovině října rozhodla o mimořádném zvýšení sazby o 500 bazických bodů. V květnu začala centrální banka snižovat úrokové sazby, ale nezdá se, že by to omezilo sílu maďarské měny.

Dobře si v regionu vedl i forint, polský zlotý od začátku roku posílil vůči euru o 5,4 procenta a česká koruna o 1,65 procenta.

Vysoká úroveň úrokových sazeb je výhodná zejména pro tzv. carry trade transakce, protože investoři mohou vydělávat na velkém úrokovém diferenciálu, i když se kurz výrazně nehýbe. Na druhou stranu výše maďarské úrokové sazby odradila investory od spekulací proti forintu, protože na úrokovém diferenciálu ztráceli měsíčně jedno a půl procenta, což mělo být kompenzováno slabostí maďarské měny.

Vysoká úroková sazba samozřejmě není všechno:

Globální pozitivní sentiment, slabší dolar a nižší světové ceny zemního plynu za posledních šest měsíců výrazně posílily forint.

První z nich podpořil sentiment investorů vůči rozvíjejícím se trhům, zatímco druhý výrazně zlepšil vnější pozici maďarské ekonomiky, protože je závislá na dovozu energie.

Při pohledu na pohyby směnných kurzů za poslední tři měsíce je výkon forintu méně jasný, před týdnem byla maďarská měna nahoře ve středním pásmu a euro dole.

V posledních týdnech se objevily náznaky, že forint nemůže posilovat donekonečna, proces se zastavil kolem úrovně 370 a forint se stlačoval do úzkého rozmezí. Kromě technických faktorů,

Svou roli mohlo sehrát i snížení úrokových sazeb u MNB, protože referenční úroková sazba byla na posledních dvou zasedáních snížena o 100–100 bazických bodů a nyní činí 16 %.

To je ale stále velmi vysoké, úrokové sazby se v regionu pohybují kolem sedmi procent, například v Polsku a České republice.

Fortnite samozřejmě stále má rizika,

Hlavním z nich je dlouhodobě osud fondů EU,

V druhé polovině roku může způsobit velké bolesti hlavy. Pokud nedojde k dohodě, mohou se investoři dříve nebo později znovu zaměřit na tuto problematiku a to může znamenat konec forintové rally souběžně s dalším snižováním úrokových sazeb.

Doporučený obrázek: Pixabay.com