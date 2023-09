Zakladatel Citadely Ken Griffin jedná o pomoci s financováním nabídky pro britskou novinovou skupinu Telegraph

Napsal Clive MacKiff

Americký miliardář Ken Griffin, zakladatel hedgeového fondu Citadel, jedná o pomoci s financováním transatlantické nabídky na převzetí britského deníku The Telegraph pod vedením Paula Marshalla z londýnského hedgeového fondu Marshalla Wysse, uvedl Telegraph.

Aukce publikace by měla začít v příštích týdnech. Lloyds Banking Group (UK: LLOY) převzala vydavatelství v červnu po sporu o půjčky v hodnotě asi 1,7 miliardy dolarů poskytnuté předchozím vlastníkům společnosti, rodině Barclay.

Zpráva uvedla, že Barclays nabídli zpětný odkup Telegraphu a týdeníku Spectator, které rovněž převzala Lloyd’s, ale jejich nabídka ve výši 775 milionů dolarů byla zamítnuta. Očekává se, že Spectator bude prodán v samostatné aukci, uvádí Financial Times.

Financial Times uvedly, že Griffin v současné době nemá žádné mediální podíly a jakákoliv nabídka pro The Telegraph by byla poprvé, kdy by osobně investoval do tohoto odvětví.

Podle Forbesu má 54letý muž hodnotu asi 35,4 miliardy dolarů, což ho zařadilo na 35. místo na seznamu miliardářů pro rok 2023, což znamená, že je nejbohatším manažerem hedgeových fondů na světě.

Minulý týden Griffin řekl The Telegraph: „Hluboce mi záleží na individuálních právech a svobodě, na ekonomických politikách, které podporují prosperitu a pokrok, na přístupu k vysoce kvalitnímu vzdělání pro všechny děti, na zajištění bezpečnosti našich komunit a na silné národní obraně. “ zmíněno.

Griffin, jehož hedgeový fond profitoval jako tvůrce trhu během takzvaného meme akciového šílenství v roce 2021, je zobrazen v novém filmu „Dumb Money“.

Marshall spolupracuje s bývalým manažerem Daily Mail a General Trust, vlastníkem britského Daily Mail. Marshall je také vlastníkem pravicově orientovaného televizního kanálu GB News.

Mezi další potenciální zájemce patří DMGT, bývalý redaktor Telegraphu William Lewis, český miliardář Daniel Křetínský a News UK, vlastněná společností News Corp (NWSA), kterou ovládá rodina Murdochových. Deník Financial Times však uvedl, že o diváka by měl větší zájem Rupert Murdoch.

News Corp je mateřskou společností Dow Jones, která vydává MarketWatch.

