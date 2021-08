Babes odmítá dilema náčelníka špiona. Úder z obou stran

Český premiér Andrej Babiš v pondělí oznámil, že službu dočasně povede po vypršení mandátu příští týden Michal Koudelka, který v posledních pěti letech vedl kontrarozvědku BIS.

Babis se už několik týdnů potýká s dilematem, co dělat s náčelníkem zpravodajských služeb. Na druhé straně je Koudelka mezinárodně respektována a pomohla zviditelnit české bezpečnostní struktury s důležitými západními partnery. Muž, který drží klíče od premiérského úřadu, prezident Miloš Zeman, ho naopak nenávidí.

V posledních letech se Koudelka stává stále výraznější postavou odporu liberálního establishmentu vůči snahám prezidenta Zemana vytáhnout Česko na oběžnou dráhu Ruska a Číny. Hlava státu nepochybovala o svých pocitech z této drzosti.

Zeman označil BIS za skupinu „bozů“, protože vydává přesvědčivější varování, že Rusko a Čína jsou hrozbou pro národní bezpečnost. Veřejně odmítl zjištění agentury týkající se zdroje Novičoku použitého při otravách v Salisbury a při bombových útocích na Verbatis – oba se zdají být dílem ruských tajných agentů.

Během svého prezidentství Babiš obecně Koudelku podporoval. Vypršení platnosti šéfa smlouvy BIS v polovině srpna však kočku zařadilo mezi holuby. Ačkoli je pouze na výsadě vlády jmenovat šéfa BIS, předpokládá se, že předseda vlády v posledních týdnech s prezidentem o této záležitosti hovořil více než jednou, přičemž se spekulovalo, že se Koudelka blíží k dokončení.

Je těžké nespojit Babesovu volatilitu s jeho zoufalstvím zůstat ve funkci a vyhnout se případnému trestnímu stíhání za používání fondů EU. Zeman několikrát řekl, že hodlá Babiše po říjnových volbách znovu jmenovat premiérem. Ale mstivá povaha hlavy státu není žádným tajemstvím.

Vzdání se šéfa špiónů by však zároveň dalo Papisovým politickým odpůrcům velkou hůl, která by ho porazila. Opoziční strany všech směrů rychle upozornily, že odvolání Koudelky na příkaz proruského a pro-čínského prezidenta by poškodilo vztahy České republiky s jejími partnery z NATO-zejména se Spojenými státy, které na hlavu vyvěsily medaili banka pro mezinárodní platby. Na dlouhou dobu.

Jak se píše v populistické herní knize: Neptejte se, co můžete pro svou zemi udělat, ale na nejlepší způsob, jak se zbavit tísně. Bylo to Babesovo rozhodnutí nedělat žádná rozhodnutí. Premiér v demokratickém rouchu dal jasně najevo, že s nadcházejícími volbami by bylo spravedlivé nechat tak důležitou výzvu příští vládě.

„Ježíši Kriste, já se nikoho nebojím,“ odpověděl Babiš na otázku, zda jeho výpočty vycházely z jeho strachu z prezidenta. Odmítl sdělit, zda by Koudelku trvale jmenoval, pokud by se po volbách ocitl v čele vlády.

Kupodivu, Babišovo pozvání na Koudelku přišlo bezprostředně po tvrdé lekci o nebezpečích snahy vyhovět všem.

Když premiér zahájil svou kampaň o víkendu, ocitl se pod palbou demonstrantů na obou stranách debaty o COVID-19.

Protestní skupina Million Moments for Democracy na jedné straně ozdobila náměstí pořádající akci Papis bílými křížky na chodníku na památku více než 30 000 obětí pandemie. V březnu skupina vyrobila asi 25 000 křížů na pražském Staroměstském náměstí.

Million Moments uvedlo, že chce poukázat na pravdu o Babesově rozhodnutí na rozdíl od obvinění z jeho kampaně. Vládní nevyrovnané řešení pandemie bylo široce kritizováno, protože Česká republika se na několik týdnů stala celosvětovou černou skvrnou.

Babiš řekl, že zaplatí za čištění křížů z náměstí. Protestní dopis ale neměl dlouho zvažovat, než musel uprchnout pod přívalem bílých rozpoutaných davem demonstrantů proti vládním pandemickým omezením. Jak se s pořádkovou policií rozhoří hádky, vzdává se svého postavení a podepisuje kopie své knihy, Sdílejte to, než to zakážou, a distribuce zmrzliny. Poté, co se pokusil pokračovat v nedaleké restauraci, jeho bezpečnostní tým navrhl akci ukončit.