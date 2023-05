Korok’s Mask of Kingdom’s Tears vám pomůže najít 1000 semínek

Sbírání Korok Seeds je jedním z časově nejnáročnějších úkolů ve hře The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears. Mezi nalezením Koroků ukrývajících se v každém koutě Hyrule se pohřešovaní znovu setkávají se svými trans přáteli. Režim ultraručních konstrukcíLink vystřihl svou práci, aby dal všechny ty kousky dohromady Korok zlatá trubice. Naštěstí existuje způsob, jak si tento únavný úkol trochu usnadnit. Pokud se snažíte nasbírat všech 1 000 Korok Seeds a chcete něco, co by tomuto procesu pomohlo, magická relikvie zvaná Korok Mask věci trochu urychlí.

Typ S: Chiakiho cesta, část 2, svazek 4

Co dělá maska ​​Korok? Slzy království?

Korok Mask je nositelná pokrývka hlavy podobná papírovým maskám, které Korokové nosili po celé Hyrule. Když ji Link nosí a přiblíží se ke skrytému Korokovi, maska ​​zavibruje. Takže je to v podstatě detektor Korok, který je velmi užitečný, když sledujete tyto malé sračky (ať už doslova nebo obrazně). Získat vytoužený předmět ale není snadný úkol, jelikož se k němu budete muset probojovat v hloubce.

Snímek obrazovky : Nintendo / Kotaku

Kde je Korokova maska? Slzy království?

Chcete-li získat Korokovu masku, musíte zamířit do podzemní lokace Hyrule. Jeho rozlehlost zahrnuje hřiště v džungli Coliseum, kde narazíte na souboj s bossem, ale nakonec za své potíže dostanete masku Korok. Než tedy někam vyrazíme, ujistěte se, že máte zásoby mocné zbraně A štítyA dostatek šípů pro váš luk a spoustu jídla pro vaše léčení. Až budete připraveni, vydejte se do hlubin, abyste našli amfiteátr džungle.

Pokud jste podzemí ještě moc neprozkoumali, nejrychlejší způsob, jak se dostat do Forest Coliseum, je využít Minish Woods Chasm jihozápadně od lesa Korok, který se na mapě nachází v oblasti Great Hyrule Forest. Skokem dolů touto dírou se dostanete do pěší vzdálenosti od Forest Coliseum, které je severozápadně od propasti. Pokud na sobě máte nějaká semínka světlé švestky, umístěte je při chůzi, abyste si posvítili na cestu. Nakonec projdete skrz Rikonasum Lightroot, který po aktivaci osvětlí okolní oblast. Při rozsvícených světlech si všimnete stezky Mighty Bananas, která vás zavede do Forest Coliseum. Pokračujte směrem na severozápad, dokud nedosáhnete přibližných souřadnic -0120, 2438, -0621. Zde najdete bojiště, poté ho obklíčí Yiga Clan. Teď se připoutej, Linke, je čas bojovat.

Snímek obrazovky : Nintendo / Kotaku

Jak se vypořádám s bojem s černým hynoxem v amfiteátru džungle?

Navzdory sebevědomí klanu Yiga je souboj s bossem ve Forest Coliseum velmi jednoduchý. Black Hinox je velký chlapík, který tvrdě naráží, ale je také pomalý a jeho slabinu lze snadno využít. Jednoduše jí vystřelte šípy do oka, abyste ji na okamžik omráčili, a pak na ni zavyjte zbraní na blízko, kterou si vyberete. Dělejte to, dokud nezemřete, a pak budete odměněni nějakou vzácnou kořistí a maskou Korok v truhle, kde se objevil Black Hinox. Nyní sbírejte semena koroku, Hestu čeká Pro doručení a upgrade vašeho balíčku.