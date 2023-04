Na Slunci se otevřely dvě obří černé díry, které potenciálně vysílají na Zemi vítr o rychlosti 1 milion mil za hodinu

Na povrchu Slunce se otevřela obří díra, která by mohla brzy vyslat k Zemi sluneční větry o rychlosti milionů mil za hodinu.

Koronální díra je 20krát větší než naše planeta a je druhou svého druhu objevenou za poslední týden.

Sluneční větry ovlivní pátek. První díra způsobila polární záři přes oblohu viditelnou ze Země a účinek druhé díry je v současné době sledován.

Koronální díry se objevují jako tmavé skvrny na snímcích Slunce, když jsou pořízeny pomocí ultrafialového a rentgenového záření. Díry jsou méně husté než zbytek hvězdy, což znamená, že sluneční vítr může lépe unikat do vesmíru.

předplatné Do našeho nového bezplatného týdenního zpravodaje od Indy100

Vítr může ovlivnit magnetické pole Země, stejně jako ovlivnit satelity a technologie.

Tyto dvě díry zaznamenala NASA Solar Dynamics Observatory. NASA vydala prohlášení: „Koronální díry jsou magneticky otevřené oblasti a jsou jedním ze zdrojů vysokorychlostního slunečního větru.

„Vypadají tmavé, když je pozorujeme v mnoha vlnových délkách intenzivního ultrafialového světla, jako je to zde zobrazené. Někdy může sluneční vítr generovat polární záře ve vyšších zeměpisných šířkách na Zemi.“

Dopady obvykle nepředstavují nebezpečí pro Zemi, ale umístění druhé díry je přímo na slunečním rovníku, což z ní dělá jiný návrh.

„Tvar této koronální díry není nijak zvlášť výrazný.“ Daniel Verscharen, odborný asistent vesmírné fyziky a klimatu na University College London, řekl v rozhovoru pro uvnitř.

„Očekávám, že kolem páteční noci do sobotního rána tento týden přijdou na Zemi nějaké rychlé větry z této koronální díry.“

Mezitím bylo nedávno odhaleno, že část hvězdy opustila povrch a začala se točit kolem vrcholu, jako by to byl obrovský polární vír, aniž by někdo věděl proč.

A nejen to, vědci nedávno také uvedli, že vydává signál podobný „srdci“.

Podělte se o svůj názor v našich demokratických zprávách. Kliknutím na ikonu hlasování v horní části stránky pomůžete zvýšit tento článek v žebříčku indy100.