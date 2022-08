Středověk: datum vydání, trailer, herci, zápletka a další

Středověk Jde o připravované historické drama podle skutečného českého hrdiny Jana ižky.

Film, označovaný jako nejdražší český film, jaký kdy byl natočen – Vidí, jak se Římská říše ponoří do chaosu, když dva znepřátelení evropští králové (dva bratři) soutěží o prázdný trůn.

Na půli cesty je Jean, vůdce žoldáků, který je poslán na nebezpečnou politickou misi uprostřed všech problémů a zjišťuje, že jediný způsob, jak se vypořádat s korupcí v jádru toho všeho, je odpor.

Pokud to nezní dostatečně vzrušující, Středověk Obsahuje také hvězdné obsazení, které zahrnuje například britskou filmovou ikonu Michaela Cainea (Temný rytíř, Italská prácea Ben FosterZrychlujePeklo nebo vysokou vodu).

Zde je vše, co potřebujete vědět Středověk …

Středověk Omezené uvedení v kinech na vybraných místech v pátek 9. září a poté bude k dispozici pro streamování na platformách VOD od 31. října.

Trvá 126 minut.

Jaké je středověké téma?

Jak jsme již zmínili, StředověkDěj inspirovaný skutečným příběhem Jana ika, obávaného vojevůdce z dnešní České republiky.

Oficiální shrnutí zápletky Středověk Zní: „Jan Žižka, ne [the] Největší válečníci v historii. Po smrti svého vládnoucího císaře upadá Svatá říše římská do chaosu, když znepřátelení bratři český král Václav a uherský král Zikmund bojují o vládu nad prázdným trůnem. Lord Borich (Michael Caine) si najme odvážného a spravedlivého vůdce žoldáků Jana Sechku (Ben Foster), aby unesl mocnou snoubenku lorda Rosenberga (Til Schweiger), lady Catherine (Sophie Lowe), aby zabránil Rosenbergovi získat moc na straně zkorumpovaného krále. Zikmund.

Když se Catherine zaplete do nebezpečné politické hry mezi králi, Jean se zamiluje do jejího silného ducha a odhodlání zachraňovat lidi. Ve statečném pokusu osvobodit se, bojuje s armádou rebelů, aby bojoval proti korupci, chamtivosti a zradě, která bují mezi těmi, kdo touží po moci. Jean si nyní uvědomuje, že osud impéria bude určován jeho láskou k lady Catherine a že jeho osud neleží v rukou králů, ale v rukou jeho lidu.“

Kdo je ve středověkém týmu?

Jak jsme již zmínili, MEDIVAPosádka L je velmi působivá. Ben Foster vede obsazení jako Jan ika a je poslán lordem Borichem (Michael Caine) na misi unést lady Catherine (hraje ji nejvyšší podezření Sophie Lowe (svým snoubencem lordem Rosenbergem)Inglourious BasterdsTil Schweiger).

K nim se připojí spousta hvězd. Matthew Goode (nabídkaimitační hra) si zahraje uherského krále Zikmunda, který o prázdný trůn válčí se svým bratrem, českým králem Václavem (hraje jej Karel Roden).

Zahrnuje dodatečné odlévání královská rodinaWilliam Mosley jako Jaroslav a Roland Mullerovi (Atomová blond, mrakodrap) jako Torak.

Je tam trailer?

Ano! Brutální trailer nám dává úvod do turbulentní scény, do které se chystáme vstoupit Středověk. V něm vidíme mnoho scén bitev a politických intrik a získáme jasnější představu o tom, co přimělo lorda Boerishe poslat Jean na jeho odvážnou misi. Podívejte se na to níže:

Kdo režíroval film Středověk?

Středověk Scénář, režie a produkce Peter Eckle s Cassianem Elwesem (Klub kupujících z Dallasu, Butler) také jako produkt.