Únik paměťových karet řady X Seagate 512 GB Xbox Series | Nové S prostřednictvím maloobchodních nabídek v USA

Jeden z nejkontroverznějších aspektů nového Řada Xbox X A Xbox S Klávesnice jsou úložné pouzdro. Nové disky NVME SSD nám poskytují nejrychlejší rychlost načítání konzoly Xbox v historii a zkracují hry jako GTAV přibližně od dvou minut od počátečního času načítání po pouhé sekundy. Obě jednotky však přicházejí s relativně omezenými možnostmi úložiště, s 512 GB u Xbox Series S a 1 TB u Xbox Series X. I když to bylo zpočátku skvělé, velikosti stahování her se staly šíleně obrovské, hry jako Call of Duty a Halo přístup nekonečné nebo dokonce prolomit hranici 100 GB.

Existuje řešení pro Xbox. The Nejlepší Xbox Series X a S SSD Oficiální rozšiřující karta Seagate 1 TB je nyní k dispozici. Vzhledem k tomu, že jde o CFExpress, je poměrně drahý a v průměru dosahuje 220 $. Na cestě mohou být levnější možnosti.

Nedávno se ve Francii objevily maloobchodní seznamy Uplatněte rozšiřující kartu úložiště Seagate Xbox 512 GBNavrženo pro konzole nové generace. To by nepochybně bylo mnohem levnější než 1TB možnost, která je v současné době k dispozici, a možná dokonce poloviční náklady, protože má polovinu úložného prostoru. Díky anonymnímu tipu, který jsme nedávno obdrželi, to vypadá, že tato řešení úložiště mohou přijít právě včas během prázdnin.