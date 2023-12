Studio Spider-Man 2 má velké plány a velké výzvy

Insomniac Games se rychle etablovali jako jedni z nejlepších Nejplodnější studio v rámci PlayStation Poté, co byl před čtyřmi lety získán společností Sony za něco, co vypadá jako obchod 229 milionů dolarů. 2020 Spider-Man: Miles Morales2021 Ratchet & Clank: Rift ApartA letos Spider-Man 2 Ukázalo se, že studio může i nadále točit umělecky skvělé filmy, aniž by obětovalo kvalitu.

Díky novým webwingům Spider-Mana 2 to vypadá jako správné pokračování

Nyní bylo online několik interních dokumentů zveřejněno Jako součást narušení škodlivého ransomwaru Poukazuje na to, jak těžké bylo toho dosáhnout, protože vedoucí studia žonglovali s týmy, plány a rozpočty Tetris Bloky za účelem odeslání her, které jsou nejen vynikající, ale také ziskové. Naznačují také, že potenciální škrty v rámci Sony Worldwide Studios mohou tuto výzvu jen zvýšit.

Sony na žádost o komentář nereagovala.

Spider-Man 2 Pro Insomniac Games to byl obrovský milník. Kromě pochvalných recenzí a nominace na Game of the Year na letošních Game Awards ji Sony také popsalo jako nejrychleji prodávanou PlayStation hru všech dob, přestože jde o exkluzivitu pro PS5. Ale zdá se, že tento trhák, který obsahoval oslnivé akční scény a spoustu pečlivě vytvořených příběhových beatů, byl také nejdražší hrou studia vůbec. Interní prezentace stanovila konečné náklady na přibližně 300 milionů dolarů, což je téměř trojnásobek nákladů v roce 2018. Pavoučí muž Pro PS4.

Zatímco interní prezentace, e-maily a poznámky ze schůzek vydané jako součást hacku představují úzký a neúplný obrázek studia, nabízejí malý pohled na typy problémů, které Insomniac Games v současné době zvažují, a své naděje na jejich vyřešení. budoucnost. Posmrtné financování Spider-Man 2 Byl doručen v listopadu a podrobně popisoval náklady projektu.

obrázek : Insomniac Games / Sony

Předprodukce začala v roce 2018 a ve špičce na začátku tohoto roku pracovalo přímo na projektu 264 vývojářů, přičemž dalších 116 přispělo v podobě manažerů, IT pracovníků a dalších podpůrných rolí. Jen 314 minut filmu stálo více než 40 milionů dolarů. Konečné náklady byly přibližně 30 milionů dolarů ve srovnání s původním rozpočtem 270 milionů dolarů, podle prezentace, což vyžaduje, aby hra prodala 7,2 milionů kopií za plnou cenu, aby se vyrovnala. K 12. listopadu se hry prodalo 6,1 milionu kopií.

Další letní prezentace upozorňující na příštích pět let pro Insomniac a nastíňující vývojová vylepšení, která studio doufá využít při výrobě nadcházející akční hry Wolverine bez zvýšení nákladů. Poznámky z prezentace naznačují, že vedoucí představitelé závodu Toyota ve stylu „stop stop“ by mohli použít k zastavení výroby, když jsou zjištěny určité problémy, aby byly včas vyřešeny, než aby v budoucnu vytvářely větší problémy. Prezentace také přímo poukázala na kinematografii a délku scény jako na jednu oblast, která v předchozích hrách „přesahovala naše původní odhady“. Rosomák, na druhé straně bude mít ústřední cestu designu příběhu, která se pokusí věci zjednodušit. To vše se děje s jasným cílem dodat „GOTY uchazeče“ do roku 2026.

Tyto a další prezentace poskytují jasný pocit, že Insomniac se navzdory svým úspěchům a zjevným zdrojům své mateřské společnosti potýká s tím, jak zvrátit trend narůstajících nákladů na vývoj blockbusterů. „Musíme vyrábět budoucí AAA hry za 350 milionů dolarů nebo méně,“ stálo na jednom snímku z prezentace „Udržitelné rozpočty“ začátkem tohoto roku. „V dnešních dolarech je to jako výroba [Spider-Man 2] Za 215 milionů dolarů. To je o 65 milionů dolarů méně, než máme [Spider-Man 2] Rozpočet.“ Další snímek uvádí problém jasněji: „…je trojnásobek investice do něj [Spider-Man 2] Je to jasné někomu, kdo tu hru hraje?

Hry jako Miles Morales, stop-gap spin-off, nabízí jednu možnou alternativu. Kratší dobrodružství mělo rozpočet pouhých 90 milionů dolarů, podle jedné prezentace z roku 2022 o „hrách střední velikosti“. Ale prodalo se ho přes 10 milionů kopií, díky čemuž je neuvěřitelně ziskové a také milované fanoušky. Prezentace naznačuje, že výroba těchto středně velkých her obvykle trvá o dva roky méně než vytvoření stěžejních her, jako jsou ony Spider-Man 2To pomáhá zkrátit dobu mezi novými hrami a také riziko, pokud se při vývoji něco pokazí.

To vše podtrhuje obtížná rozhodnutí, která musí studio jako Insomniac učinit při rozhodování, se kterými projekty a kdy pokročit. Ukázalo se, že interní dokumenty z hacku Více plánů pro různé soupisky her Podle toho, které z nich byly upřednostněny nebo odloženy. Zatímco další velká hra je… Rosomáknakonec následoval Spider-Man 3 A X-Men HraPrezentace ukazují, že Insomniac se díval na různé plány v různých časech.

obrázek : Insomniac Games / Sony

Ty zahrnovaly multiplayerové režimy živé služby, což jsou samostatné režimy Jed Hra a možnost ji rozbít Spider-Man 3 Do dvou. Tabulky Excelu ukazují vývojáře seskupené do bloků po 30, odhalují dopady na rozpočet a plánování v závislosti na tom, do kterých projektů a kdy jsou přesunuti. Tabulka zimních pracovních úkolů zaslaná v září zobrazuje pouze týmy, které na nich pracují Rosomák, Spider-Man 3Nový Ráčna a klapáníNová IP adresa a aktualizace po spuštění Spider-Man 2. Naznačují poznámky z červencového jednání Rosomák Mělo být odesláno v roce 2025 a Insomniac musel najít projekt, který by tuto mezeru mohl zaplnit, pokud by se přesunul do roku 2026.

Ať už se Insomniac o svých nadcházejících projektech rozhodne učinit jakákoliv, některé interní dokumenty naznačují, že škrty v rozpočtu požadované Sony zkomplikovaly záležitosti. Prezentace provedené začátkem tohoto roku naznačovaly přibližný očekávaný počet zaměstnanců 500. Ale zářijový e-mail od Sony stanovil maximální počet zaměstnanců na plný úvazek na 470, což je pokles ze současných odhadovaných 485. PowerPointové snímky ze zářijové prezentace ukazují na „6 potenciálních oblastí pro snížení počtu zaměstnanců“, včetně malého počtu propouštění, neobsazování určitých pozic a zařazení až pěti zaměstnanců do plánů na zlepšení výkonu, které by mohly vést k tomu, že byli nakonec propuštěni z práce. .

Novější prezentace v listopadu naznačuje radikálnější potenciální škrty. „Snížení velikosti ráčny a snížení nových IP nebude odpovídat za snížení, o která Sony usiluje,“ uvádí sdělení v PowerPointu připisované prezidentovi Insomniac Teda Priceovi. „Chceme-li strategicky odstranit 50 až 75 lidí, je naší nejlepší možností jít hluboko Rosomák A Spider-Man 3Nahraďte slabé výkony členy týmu Ráčna a nové duševní vlastnictví“.

Stejná prezentace tvrdí, že vydání samostatné hry Venom v roce 2027 by přineslo obrovské zisky a také vytvořilo „most“ Spider-Man 3velmi podobný Miles Morales udělal jsem to Spider-Man 2. Není jasné, zda by návrh této hry zmírnil nebo snížil potřebu škrtů. Zobrazit poznámky přiřazené k Priceovi ukazují, že ti, kteří na tom pracují Ráčna Nové duševní vlastnictví pochází od veteránů studia a jejich oříznutí „ztratí institucionální znalosti a vedení, které jsou pro budoucí tituly nezbytné“. Prezentace také uvádí, že snížení počtu týmů by mohlo způsobit letová rizika, která by mohla vést k dalším odletům.

Obchodní plány se mění a Sony nepotvrdí, zda jsou diskutované škrty stále na stole, nebo již byly dokončeny. Ale soubor poznámek odkazující na schůzku PlayStation mimo lokalitu 9. listopadu znovu uvádí počet škrtů 50-75. Poznámky naznačují, že škrty jsou požadovány i od ostatních studií PlayStation, včetně věty „Bude zavřeno jedno studio“. Sony na žádost o vysvětlení nereagovala.

V obzvláště těžkém roce pro videoherní společnosti nebyla Sony imunní. Pixel Opus byl ukončen začátkem tohoto roku a Sackboy Tvůrce Media Molecule zaznamenal propouštění. Dodavatelé byli zapojeni Poslední z nás Naughty Dog a studio vizuálního umění PlayStation také utrpělo škrty. Těžko poznat, zda se jedná o rozsah poškození nebo jen začátek. Hacknutý materiál od Insomniac ukazuje lídrům studia, které má jeden hit za druhým, jak se snaží přijít s plánem na dalších pět let, aby v tom mohli pokračovat.