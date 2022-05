NASENI dostává od České republiky 11 milionů dolarů na výzkum a vývoj

Česká republika poskytla jedenáct milionů amerických dolarů na podporu výzkumu a vývoje v Nigérii.

Dvěma miliardami nair na projekt přispěla i centrální vláda.

Uvedl to prof. Mohammad Haruna, spolupředseda, PICTT, Presidential Implementation Committee on Technology Transfer, na začátku výzvy k veřejnému návrhu na projekt Delta 2 v Abuji.

Profesor Haruna řekl, že projekt Delta 2 byl navržen tak, aby zlepšil přenos technologií, komunikaci a investice mezi soukromým sektorem a zainteresovanými stranami v Nigérii a České republice.

Výzva k předkládání veřejných návrhů na program společného financování mezi oběma zeměmi pokrývá tři prioritní oblasti: zemědělství a potravinářské technologie, těžba a průmyslový rozvoj, jakož i všeobecná výroba pro mikro, malé a střední podniky a rozvoj MSP.

Profesor Haruna vysvětlil, že PICTT bude plnit mandát projektu Delta 2 akvizicí technologií od výrobních podniků v České republice, terciárních, výzkumných a vývojových společností a Nigérie.

Spolupředseda poznamenal, že výsledky kolaborativních technologií budou vyvinuty NASENI a dalšími výzkumnými ústavy v Nigérii.

Profesor Haruna dále vysvětlil, že návrh projektu se podává mezi květnem a červencem 2022 a vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude od července do listopadu letošního roku.

Dr. je předsedou PICTT a předsedou Nigerijské / České investiční rady. Mohammad Tahir vyzval akademiky, veřejné a soukromé výzkumné ústavy a jednotlivé výzkumníky, aby předložili své návrhy místně vyvinutých řešení.

„Naším hlavním problémem je dovoz. Jsme spotřebitelský národ, ale začínáme vyrábět zboží v Nigérii a chceme se vyhnout riziku dovozu a škodám, které s tím souvisí.“

Dr. Tahiru ujistil, že implementace a financování životního prostředí již nebude výzvou.

„Finance pro přístup do soukromého sektoru a výzkumných ústavů jsou zde. Webové stránky jsou zdarma a mohou se na ně přihlásit všichni, ale ujistěte se, že to, co chcete, je to, co Nigerijci potřebují.“

Zástupkyně České republiky Beta Marušíková navíc označila projekt za historicky významný a doufá, že technologické zkušenosti jeho země a schopnosti Nigérie přinesou štěstí soukromému sektoru ve výzkumu a vývoji v obou zemích.

Zpráva rabína Momo, úprava Daniel Adejo

