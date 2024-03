Terminator Survivors bylo oznámeno pro PS5 a jde o hru pro jednoho hráče nebo kooperaci

účast v Platební dvůr na

Hra o přežití v otevřeném světě odehrávající se… finišer Vesmír je odhalen jako Terminator Survivors. Vychází na PS5 a můžete si ji zahrát buď samostatně, nebo v kooperaci s přáteli. Hra se odehrává čtyři roky po událostech soudný den Také „vycházíte z azylu, abyste se pokusili znovu nastolit nějaké zdání komunity ve světě, který se zdá být zaměřen na odstranění vás a posledních zbytků lidstva.“ Na trailer se můžete podívat výše.

Vaším počátečním úkolem bude vytvořit základnu operací, což se provádí „česáním okolních zemí při hledání materiálů, informací, dalších přeživších a klíčových zdrojů“. To však ztěžuje to, že v pustině hlídkují také Terminátoři. Prostřednictvím hry se dozvíte více o nevyslovitelných událostech Soudného dne, setkáte se se slavnými postavami a vyrostete základnu, kterou můžete vy a až tři vaši přátelé nazývat domovem.

Terminators Survivors vstupuje do předběžného přístupu na PC 24. října 2024 a poté bude k dispozici na PS5 „později“. To by mělo být někdy příští rok. Líbí se vám zvuky tohoto? Podělte se o své první dojmy v komentářích níže.