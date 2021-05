Tento vzpěrač daruje jídlo pracovníkům v první linii

Sportovec si zvyšuje náladu sponzorskými penězi, které nemohl použít na soutěže kvůli COVID-19

Konkurenceschopný vzpěrač nedávno zvedl morálku frontových pracovníků napříč severním břehem překvapivými dodávkami potravin zakoupených za sponzorské peníze, které kvůli pandemii nemohl použít.

Sumit Sharma je vysoce postavený uploader, který byl na cestě reprezentovat Kanadu na mezinárodní soutěži v České republice v loňském roce, kdy udeřil COVID-19, což událost pokazilo. Bez plánů v dohledné budoucnosti se Sharma a jeho sponzoři rozhodnou vzít peníze, které by mohly být použity na jeho vyslání, aby mohl soutěžit v zahraničí, a použít je na nákup potravin pro frontové pracovníky.

Je tam už více než rok, nejprve se dostal do nemocnic v okolí Dolní pevniny a poté do škol a dalších veřejných institucí, které dodávaly jídlo frontovým pracovníkům. Atlet se sídlem ve Vancouveru obrátil v posledních týdnech svou pozornost na North Shore a objevil se s velkým množstvím jídla na místech, jako je Cedarddale Elementary School, Ridgeview Elementary a Lynn Valley Library.

„Neplánujeme v dohledné době přestat,“ uvedla Sharma v poznámce k North Shore News. „Doufám, že můj příběh povzbudí čtenáře, aby darovali zásoby potravin našim frontovým pracovníkům. Jediný způsob, jak se v této těžké době setkáme, je, když budeme spolupracovat jako komunita.“

Dodávka jídla byla vítaným překvapením pro pedagogy, kteří pracovali ve stresujících epidemických podmínkách, uvedl zástupce ředitele Ridgeview Chris Parslow.

“Gesto Summitu se velmi dobře líbilo všem našim zaměstnancům a vyšlo to z čista jasna,” řekl Barslow. “V naší komunitě žije a pracuje s COVID více než rok a každý ve škole tvrdě pracuje na tom, aby byly děti v bezpečí, šťastné a plné učení. To je to, co děláme, a laskavé gesto uznání přineslo úsměv našim učitelům a podpůrným zaměstnancům. Jsme rádi, že víme, že SUMMIT zveřejňuje příspěvky. Tato laskavost se týká pracovníků v první linii po celé dolní pevnině.

Vzpírání je sport, který kombinuje tři výtahy: dřep, tlak na lavičce a mrtvé výtahy.

Sharma soutěží ve vzpírání od roku 2016 a v té době sestavila skvělé resumé. Získal zlato v letech 2017 a 2018 na mistrovství západního silového vzpírání a v roce 2018 skončil čtvrtý ve vzpírání v zemi.

Sharma také zvítězil v tlaku na zlatou medaili týmu Kanady na severoamerických mistrovstvích ve vzpírání v Panama City v roce 2019. V říjnu je naplánován na mistrovství světa v bench pressu v Kazachstánu.

