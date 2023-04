Jakmile jsou kontroly zahájeny, nezastaví se. Sale vstřelil dva rychlé góly – první se jeho tým odpoutal zkratovitě, druhý šikovně provedené trestné střílení – otevřel vedení 3:0 a sebral zápas Němcům. Sale se přiblížil k pětiminutovému hattricku, ale Ankirchner mu zavřel dveře poté, co si forvard Komety Brno našel prostor před sítí.

Prohráli 3:0, Češi sklouzli ke špatným návykům a Německo mělo přesilovku 5 na 3 s 23 sekundami po trestu v O-zóně na Adama Xabiho. Penalta však udělala své a Česko se do první přestávky dostalo do tříbrankového vedení.

„Po porážce se Slovenskem jsme byli bombardováni,“ řekl Dominic Petr. „Byl to pro nás důležitý zápas a chtěli jsme v něm být od začátku. To se nám povedlo a celý zápas jsme byli dobří.“

Na začátku druhé třetiny vyhnal Ankirchnera od sítě kapitán Jakub Dvořák a zvýšil na 4:0. Leon Willerscheid se včera ujal vedení a podal žalobu proti Kanadě.

Hradec ví, jak vyřešit Willerscheid, pokud jsou Ankirchnerovy klíče na prodej. O necelé tři minuty později přivítal nového gólmana do hry úhledným bekhendovým zakončením Dvořákova podání. Tyto góly vynesly Hradci bouřlivé ovace od fanoušků jeho klubu Mladá Boleslav, kde hraje hokej.

„Byl to pro mě skvělý moment,“ usmíval se Hradec. „Vzal jsem na zápas rodinu, byli tu moji rodiče a jsem opravdu rád, že nás mohli přijít podpořit a my jsme jim mohli podat dobrý výkon.“

Sale si na svůj hattrick myslel ve 35. minutě, když i přes jeho úvodní střelu podržel síť a zajistil, aby puk prošel gólmanovými chrániči. Volání na ledě však překazil síťař a i přes výzvu české lavičky byl odpískán gól.

Brzy ve třetině byl po křížové kontrole Petra vyloučen německý kapitán Edwin Tropmann. Češi se dokázali prosadit, ale německá obrana zabila obrovskou penaltu. V polovině závěrečného framu mělo Německo možnost přesilové hry a Linus Brandl se přiblížil k útěšnému gólu.

Německo nakonec v 57. minutě vstřelilo první gól na turnaji. Brandl byl střelec, zasunul puk domů z bezprostřední blízkosti za asistence svého spoluhráče z Mannheimu Kevina Pickera. Než Petr přidal pro Čechy sedmičku, na změnu výsledku to nestačilo, ale Němcům to po těžkém začátku turnaje dodalo vzpruhu.

Co se týče Čechů, další Test je zajímavě vypadající švédská strana. Peter však věří, že on a jeho kolegové mohou vedoucímu skupiny A položit několik otázek. „Věřím, že jsme dnes ukázali, co Česko umí,“ řekl. „Jsme dobrý tým, tak uvidíme, co se stane ve zbývajících zápasech.“