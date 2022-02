Tato platforma chce narušit odvětví půjček před výplatou

NAAC Finance propojí nebankovní subjekty s rychlou hotovostí a finančním vzděláváním, což jim pomůže vyhnout se dravým půjčkám s vysokým úrokem.

Více než 7 milionů domácností v USA nemá bankovní účty, což znamená, že podle jedné studie nikdo žijící v této domácnosti nemá běžný nebo spořicí účet. Skenování FDIC. Nedostatek bankovního účtu může ztížit nárok na půjčku na bydlení, malý podnik nebo malý dolar a miliony Američanů tak zůstanou bez přístupu k financování.

Aby pomohla vyřešit tento problém, Národní americká asijská aliance (NAAC), kalifornská CDFI, spustila, Financování NAACa Služba digitálních půjček pro komunity s nízkými až středními příjmy kteří mají potíže s přístupem k tradičním bankovním službám. Služba je partnerstvím se startupem Asenso Finance globálního projektového studia Talino Venture Labs.

„Je to digitální půjčování a finanční řízení,“ říká Mel Dimagali, zástupce ředitele CDFI v NAAC. „Místo toho, aby lidem půjčovali, pomáhá jim také zlepšit úvěr.“

Služba Digital Lending Service byla vytvořena na základě soutěže FDIC Rapid Technology Competition, aby prozkoumala, jak mohou banky pomoci uspokojit potřeby nebankovních subjektů prostřednictvím nových technologií a metod. NAAC a Talino Venture Labs vyhrály v rámci programu kategorii Připravenost trhu,“Breaking Barriers: Getting to the Last Mile of Unbanked. „

„Cílem bylo vytvořit produkt, který by byl pro lidi atraktivní nejen z hlediska výhod části půjčování a zlepšování úvěrů, ale také vzdělávání finančního managementu,“ říká Dimakali.

Konečným cílem je zvýšení vlastnictví domu NAAC a její programy. Organizace je nezisková poradenská agentura v oblasti bydlení schválená HUD, která nabízí pomoc se zálohovými platbami a poradenství v oblasti vlastnictví domu, stejně jako půjčky pro malé podniky.

NAAC v současné době přijímá žádosti o nový program financování NAAC a plánuje jej plně spustit v únoru 2022 prostřednictvím SPRING Small Dollar Loan. Dlužníci mohou žádat o půjčky ve výši 1 000 USD, 2 000 USD a 2 500 USD s úrokovými sazbami v rozmezí od 10 % do 20 % a žádosti o půjčky budou schváleny rychle, do dvou pracovních dnů. Peníze budou vyplaceny do dvou týdnů.

Dimakali říká, že rychlý obrat je pokusem vyřešit problém „krátkodobé hotovosti“, kterému často čelí jednotlivci a malé podniky. Cílem programu je také pomoci lidem vyhnout se výplatě půjček, když potřebují rychle peníze, jako jsou tyto Půjčka může účtovat úrok až 400 %. Dlužníky to ponechává v horší finanční situaci.

NAAC Finance také vyžaduje, aby dlužníci prošli školením finanční gramotnosti, kde se naučí dovednosti v oblasti hospodaření s penězi. „Naučíme vás, proč jsou peníze důležité a proč jsou důležité úvěry,“ dodává Dimakali. „Dáváme jim příklad toho, proč je budování vašeho kreditu důležité, protože budováním vašeho kreditu můžete být úspěšnějším vlastníkem malého podniku, úspěšnějším jednotlivcem a finančně a úvěrově zmocněným.“

Osoby s nízkým až středním příjmem, které mají kreditní skóre nižší než 680 a jsou zaměstnané, mají nárok na finanční půjčku NAAC. K dispozici jsou také půjčky pro malé podniky, které malým podnikům pomohou získat kapitál pro růst nebo návrat z útrap pandemie COVID-19.

Nejen, že je program dostupný asijsko-americké komunitě, říká Dimakali, NAAC spolupracuje s dalšími komunitními organizacemi, aby oslovili znevýhodněné skupiny. „Jakmile bude tento program plně spuštěn, bude stále větší a větší, pokud jde o poskytování vzdělávání komunitám,“ říká.

Dimakali říká, že je velmi nadšený, že NAAC Finance pomůže lidem bez bankovního účtu a lidem s nízkými až středními příjmy stát se finančně nezávislejšími, zaujmout aktivní komunitní roli a dosáhnout „amerického snu o vlastnictví svého domova“.

„Protože když má někdo nízké kreditní skóre, statistiky ukazují, že má tendenci tak zůstat,“ vysvětluje. Mají tendenci uvíznout v systému. Prostřednictvím našich půjček jim nabízíme odrazový můstek, aby se vrátili na správnou cestu. A to je vzrušující, protože se na této misi podílí tolik partnerů.“

Tento příběh je součástí naší série CDFI Futures, která se zabývá finančním odvětvím rozvoje komunity prostřednictvím optiky spravedlnosti, veřejné politiky a inkluzivního komunitního rozvoje. Tato série je štědře podporována programem Partners for the Common Good. Přihlaste se k odběru zpravodaje PCG CapNexus na capnexus.org.