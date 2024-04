Nejžhavější nová survival hra na Steamu dostala svůj první velký balanční patch

Pokud jde o žánrové mashupy, je to nová budovatelská a survival hra Oblast bez infekce Patří k těm nejzajímavějším. Jsou to městská panoramata se zombiemi nebo Frostpunk s globální pandemií a je nyní k dispozici v Early Access přes Steam. Pokud jste však uvedení zmeškali, nemějte obavy, protože vývojář Jutsu Games již vydal první verzi několika nadcházejících vylepšení a změn rovnováhy, díky čemuž je vstup do hry ještě jednodušší.

Vzhledem k tomu, že na Steamu již dosáhlo vrcholu téměř 20 000 hráčů, je Infection Free Zone jistě oblíbenou hrou pro přežití. Pokud jste o ní ještě neslyšeli, hra je velmi podobná Project Zomboid a dalším stavebním hrám a hrám o přežití v tom, že budete mít za úkol udržet přeživší v bezpečí, postavit základnu, vydat se za zdroji a držet zombie na uzdě. . .

Bezinfekční zóna v mapách je odlišná, protože používá skutečná data k aproximaci téměř kdekoli na světě. Pokud tedy chcete přežít ve svém městě, na přeplněných ulicích města, které už znáte, nebo dokonce na místě na světě, kde jste nikdy předtím nebyli, můžete.

Díky tomu Infection Free Zone obdržela hlavní balanční opravu, takže vaše počáteční zkušenosti jsou lepší, pokud se chcete ponořit.

Hlavní úpravy homeostázy v zóně bez infekce

Počet legií a rojů byl snížen pro normální a snadný režim

Více imigrantů a odpovědí na vaše modlitby

Jídlo se snáze shání a rychleji vyrábí

Náklady na výstavbu se snižují

Procesy sestavení a bourání jsou nyní rychlejší

Demontáž dává více dřeva a kovu

Přidány další typy skupin jezdců

V některých oblastech je ke spuštění hry potřeba méně budov

Některých úspěchů je snadné dosáhnout

Tým Jutsu Games dodává, že ví o některých problémech, které chtějí vyřešit, jako je počasí, které je po vícenásobném načtení divné, hra automaticky nepředpokládá optimální výkon a hra v některých oblastech selhává a jiné malé destičky jsou nepřístupné. To vše se zkoumá a mělo by být brzy opraveno.

Mějte na paměti, že Infection Free Zone byla právě spuštěna ve Steam Early Access, takže na cestě je spousta změn a vylepšení. Je to také 10% sleva až do čtvrtka 25. dubna, pokud budete Chcete se do toho ponořit.

Pokud hledáte víc než jen zónu bez infekcí, máme také ty nejlepší zombie hry, které byste měli vyzkoušet, a také některé skvělé stavební hry.

Můžete nás také sledovat ve Zprávách Google pro každodenní zprávy o počítačových hrách, recenze a příručky nebo získat naše webové stránky Sledování obchodů PCGN Chcete-li získat nějaké nabídky.