Majitel Toyoty GR86 říká, že Toyota odmítla záruku poté, co vybuchl motor na trati

Toyota má problémy s novým GR86 poháněným Subaru. Jinému z dvoudveřových sportovních vozů selhal motor na akci track day a automobilka odmítla auto opravit v záruce. Majitel vozu, který by nejraději jel vedle Luka, řekl, že jeho místní prodejce Toyoty v Massachusetts a výrobce odmítl zakrýt jeho vadný motor a řekl, že byl na trati týrán. Luke má video ze zahřívání, když došlo k selhání. Můžete se sami rozhodnout, zda to, co vidíte, je zneužívání.

K poruše došlo v neděli v Palmer Motorsports Park, asi hodinu západně od Bostonu. Luke se onehdy přihlásil na HPD session s GR86 2022, a i když slyšel o situaci Blakea Alvarada, kterou jsme probírali minulý rok, nebál se. „Slyšel jsem o problémech RTV, ale obecně [thought] Problém je pravděpodobně zveličený. RTV, těsnící materiál používaný v motorech Subaru, byl nalezen v mazacích systémech mnoha vozidel.Majitelé tvrdili, že za poruchy je odpovědná látka, ale ani Toyota ani Subaru se k údajnému problému veřejně nevyjádřily.

Asi pět minut poté, co začal Luka mazlit, cítil, že něco není v pořádku. Start [I] Myslel jsem, že se uvolnila vložka blatníku nebo co a klepalo to na rám, jak jsem měl na hlavě helmu, a nečekal jsem, že by při zahřívání došlo k výpadku motoru. „Sedm minut po videu jeho auto silně klepalo a on se zastavil vedle trati v oblaku kouře.“

Luke’s 2022 GR86 má na tachometru jen asi 19 000 mil. Zda bude závodit nebo týrat auto, jak o sobě Toyota Corporate tvrdí, je jen na vás. Oslovili jsme automobilku, aby se k Lukově situaci vyjádřila, ale neozvali jsme se. Pokud tak učiníme, aktualizujeme tento příběh.

Brzy poté, co bylo auto uvolněno z trati, odvezl ho do Acton Toyota v Littletonu v Massachusetts a nechal klíče ve schránce, protože obchodní zastoupení bylo na víkend zavřené. Když druhý den ráno mluvil s dealerem, Locke řekl, že jim řekl, co se stalo, a všiml si, že má video, co se stalo. Po kontrole byl nalezen otvor v horní části bloku motoru. Luke říká, že není jasné, zda byla olejová vana zkontrolována, zda není uvolněná RTV. Prodejce mu řekl, že na poškození se nevztahuje záruka kvůli sledovanému používání, a to ani po zhlédnutí videa vloženého výše. READ Nový trailer na King of Fighters 15 Season 2 odhaluje nové detaily a okna postav, cross beta a aktualizaci rovnováhy