Vědci tvrdí, že Pluto by mělo být překlasifikováno na planetu

Tým vědců chce Pluto opět klasifikovat jako planetu – spolu s desítkami podobných těles ve sluneční soustavě a případnými tělesy kolem vzdálených hvězd.

Výzva je v rozporu s kontroverzním rozhodnutím z roku 2006 Mezinárodní astronomická unie určila, že Pluto není nic jiného než „trpasličí planeta“ – ale výzkumníci tvrdí, že přehodnocení vrátí vědu na správnou cestu.

Pluto bylo považováno za devátou planetu od svého objevu v roce 1930, ale Mezinárodní astronomická unie – která pojmenovává astronomická tělesa – v roce 2006 rozhodla, že planeta by měla být kulovitá, otáčet se kolem Slunce a mít gravitaci. „Vyčistit“ jeho oběžnou dráhu než jiné věci.

Pluto splňuje dva z těchto požadavků – je kulaté a obíhá kolem Slunce. Ale protože sdílel svou oběžnou dráhu s objekty zvanými „plutinos“, nespadal do nové definice.

V důsledku toho se Mezinárodní astronomická unie rozhodla, že sluneční soustava obsahuje pouze osm velkých planet – Merkur, Venuši, Zemi, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun – a Pluto ze seznamu vypustila.

Ale Studie byla vyhlášena v prosinci Tým výzkumníků v časopise Icarus nyní tvrdí, že definice IAU byla založena na astrologii – typu folklóru, nikoli na vědě – a že to škodí vědeckému výzkumu a obecnému chápání sluneční soustavy.

Vědci tvrdí, že Pluto by mělo být klasifikováno jako planeta podle definice, kterou vědci používali od 16. století: „planety“ jsou jakákoli geologicky aktivní tělesa ve vesmíru.

Kromě Pluta tato definice zahrnuje mnoho dalších objektů – např asteroid Ceresnapříklad satelity EvropaA Enceladus A Titan. Vědci ale tvrdí, že čím více jich bude, tím lépe.

„Myslíme si, že v naší sluneční soustavě je pravděpodobně více než 150 planet,“ řekl Philip Metzger, hlavní autor studie a planetární fyzik z University of Central Florida.

Studie přichází uprostřed výzkumu založeného na datech z New Horizons NASA Sonda, která proletěla kolem Pluta v roce 2015.

Planetární geolog Paul Byrne z North Carolina State University řekl, že objevy sondy oživily debatu o stavu Pluta.

„Ze strany Flying New Horizons byl velký zájem,“ řekl Byrne, který se na studii nepodílel. „Ale pokaždé, když jsem přednášel a umístil obrázek Pluta, první otázka se netýkala geologie planety, ale proč byla degradována? To je to, co u lidí zůstalo, a to je opravdu škoda.“

Vědci tvrdí, že definice IAU je v rozporu se staletí starou definicí planety.

Předměty podobné Plutu, jako např Eris A máš rád, do roku 2006, a tak Mezinárodní astronomická unie navrhla svou definici, aby je vyloučila, řekl Metzger.

To vedlo k tomu, že Mezinárodní astronomická unie – a potažmo i veřejnost – přijala „astronomický“ koncept, že Země a ostatní planety jsou málo a odlišné, spíše než lepší klasifikaci, která by výrazně zvýšila počet planet.

Výsledkem, řekl, je, že většina planetárních vědců nyní ignoruje definici IAU.

„V našich dokumentech stále nazýváme Pluto planetou, stále nazýváme Titan, Triton a některé další měsíce pojmem ‚planeta‘,“ řekl. „V zásadě ignorujeme IAU.“

Definice získala nový význam jako lepší technologie a dalekohledy – jako např Vesmírný dalekohled Jamese Webba – Objeví další „exoplanety“ kolem vzdálených hvězd.

Většina hvězdných systémů není jako naše, řekl Metzger. Spíše než několik planet obíhajících ve velkých vzdálenostech mají často několik velmi velkých planet, možná obíhajících kolem velkých měsíců a obíhajících blízko své hvězdy.

To znamená, že jakákoli definice založená na naší sluneční soustavě nebude relevantní pro většinu ostatních systémů.

„Vzhledem k rozmanitosti planetárních architektur, které objevujeme, si myslíme, že je v tuto chvíli důležité je opravit,“ řekl Metzger.

Zdá se však, že v IAU neexistuje žádný motiv ke změně její definice a zastánci rezoluce z roku 2006 kampaň za to, aby se Pluto znovu stala planetou, nepřivítali.

Caltech astronom Michael Brown, autor memoárů „Jak jsem zabil Pluto a proč to přišlo“, říká Mezinárodní astronomická unie správně, když ji správně klasifikovala jako trpasličí planetu.

„Věřím, že IAU napravila trapnou chybu, která se traduje po generace,“ uvedl v e-mailu. „Sluneční soustava nyní dává smysl.“

Jean-Luc Margot, profesor a astronom z Kalifornské univerzity v Los Angeles, v e-mailu dodal, že definice IAU pomáhá studovat exoplanety jejich správnou klasifikací, protože by obvykle nebylo možné určit, zda je exoplaneta geologicky aktivní, či nikoli. .

jiný nedávné studie Podívá se na zvláštní útvar viděný na snímcích New Horizons – viditelné polygonální skvrny na povrchu Pluta.

Vedoucí autor Adrien Morison, fyzik z University of Exeter ve Velké Británii, řekl, že polygony jsou výsledkem sublimace – procesu tání přímo z pevné látky na plyn – dusíkového ledu. Zbývající led se ochlazuje a stává se hustším než dříve, klesá a je nahrazen ledem zespodu. Výsledkem je krajina, která je přirovnávána k „lávové lampě“.

„Hranice polygonů jsou tam, kde klesá studený led, zatímco střed polygonů je tam, kde zespodu stoupá teplejší led,“ uvedl v e-mailu.

Polygony ukazují, že Pluto se mění z nízkoteplotních geologických procesů. Řekl však, že je zapotřebí vysvětlení pro další rysy, jako jsou hory a povrchové zlomy. „Pořád víme velmi málo o všech procesech, které by tam mohly probíhat.“

Morrison a Byrne se shodují, že klasifikace IAU měla vědecký dopad, a věří, že Pluto a podobná tělesa by měla být klasifikována jako planety.

„Není zvlášť důležité, aby IAU souhlasila,“ řekl Morrison. „Nebrání nám to jako vědcům používat definici, která je pro naše účely vhodnější.“