Noční sova

Uprostřed mrazu -3 stupňů Celsia prezident Ferdinand R. Marcos mladší pokračoval v plnění svých povinností při prosazování zájmů Filipínců a Sdružení národů jihovýchodní Asie na vzpomínkovém summitu ASEAN-EU konaném v Bruselu. , Belgie.

Jako současný koordinátor země ASEAN jsou Filipíny odpovědné za koordinaci a prosazování zájmů ASEAN ve vztazích s partnery v dialogu, včetně Evropské unie, jakož i regionálních a mezinárodních organizací a institucí.

Předseda Marcos zmínil tři priority ASEAN, pokud jde o potenciální spolupráci s Evropskou unií, konkrétně užší námořní spolupráci; silnější ekonomická spolupráce v bilaterálních a meziklastrových vztazích; a konvergence k boji proti dopadům změny klimatu a k zajištění udržitelného rozvoje.

Zdůraznil klíčovou roli Obchodní rady ASEAN-EU při prosazování regionální hospodářské integrace ASEAN a postpandemické hospodářské obnovy. Stejně tak očekávání přenosu

regionu ASEAN o obnovení jednání o uzavření dohody ASEAN-EU o volném obchodu a akčního programu ASEAN-EU pro obchod a investice.

Někdo by se ale mohl zeptat, co tyto události znamenají pro průměrného Filipínce?

Kromě aktivit vzpomínkového summitu mezi ASEAN a Evropskou unií uspořádal prezident mnoho dalších setkání a doprovodných akcí k prosazování filipínských zájmů. Během setkání s vedoucími představiteli různých evropských společností prezident Marcos zajistil 9,8 miliardy jenů v investičních příslibech, zejména v sektorech FMCG, stavby lodí, obnovitelné energie a zelených kovů. To znamená více pracovních míst, lepší příležitosti a nafouknuté hospodářství.

Kromě toho, když se prezident setkal s několika předními majiteli lodí v celé Evropě, podařilo se mu získat jejich závazek pomoci zemi překonat některé z problémů spojených s akreditací Evropské agentury pro námořní bezpečnost pro filipínské námořníky (EMSA) zřízením poradního výboru složeného z vládní agentury, dotčené Filipínce, mezinárodní a domácí vlastníky lodí a další zúčastněné strany.

Tím se zabrání masivní ztrátě zaměstnání mezi filipínskými námořníky.

Generální ředitel se také setkal s belgickým králem, uskutečnil bilaterální jednání se svými protějšky z Evropské rady, Evropské komise, Estonska, Švédska, České republiky, Nizozemska a Španělska a projednal s nimi mnoho možných oblastí dalšího rozvoje a budoucnosti partnerství.

Například během bilaterálního setkání prezidenta Marcose s estonským premiérem Kadjou Kallasem se dohodli na posílení spolupráce v oblasti digitalizace, e-governance a kybernetické bezpečnosti. Estonsko je jednou z digitálně nejvyspělejších zemí a prezident by mohl chtít vědět, jak se jim podařilo prosadit digitální transformaci a zároveň účinně řešit kybernetické hrozby.

Prezident Marcos od počátku zdůrazňoval digitalizaci jako jednu z priorit své administrativy, protože je přesvědčen, že je životně důležitá pro celkový rozvoj země. To je důvod, proč tajemník ministerstva informačních a komunikačních technologií (DICT) Evan John Oy, který byl součástí filipínské delegace, pracuje na sladění programů ministerstva s vizí prezidenta. Zdůraznil také, že prostřednictvím informačních a komunikačních technologií bude země schopna mít efektivnější vládu.

Celkově by návštěva prezidenta v Belgii na summitu ASEAN-EU vytvořila příležitosti ve prospěch filipínského lidu. To je také v souladu s tím, co prezident od začátku zdůrazňoval – že filipínský lid využívá příležitosti a společně se zotavuje směrem k silnějším, odolnějším a produktivnějším Filipínám.