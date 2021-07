V obavě z obnoveného nepokoje Bennett nepřemýšlel o odkladu odsouzení šejka Jarraha

Zdroj z koalice blízký předsedovi vlády Naftali Bennettovi v úterý The Times of Israel řekl, že izraelská vláda se může snažit odložit rozhodnutí o kontroverzních případech vystěhování šejka Jarraha.

Izraelské úřady mají vyhostit čtyři palestinské rodiny ve čtvrti Sheikh Jarrah ve východním Jeruzalémě, a to až do závěrečného slyšení Nejvyššího soudu příští pondělí.

Přestože úřad předsedy vlády nepřijal konečné rozhodnutí, koaliční zdroj uvedl, že Bennettova vláda vážně uvažuje o odložení zasedání soudu. Zdroj nespecifikoval, jak bude vláda pracovat na zajištění takového zpoždění, ale uvedl, že je možné opatření zmrazit na dalších šest měsíců.

Diskuze v kanceláři pro řízení projektů o této věci přicházejí, když se Bennett připravuje na svou první návštěvu v Bílém domě jako předseda vlády. Dosud nebylo stanoveno žádné datum návštěvy, ale pravděpodobně to bude někdy v polovině srpna, protože Knesset bude ve výklenku. Rozhodnutí pokračovat v evakuaci by však vzhledem k silnému nesouhlasu Washingtonu s tímto krokem mohlo způsobit cestu do Spojených států problémy.

Vystěhování se v posledních měsících stalo palestinským výkřikem a vyvolalo násilné střety ve východním Jeruzalémě, které sahaly daleko za napadené město a byly částečně zodpovědné za vypuknutí střetů mezi Izraelem a hnutím Gazy v květnu.

Nižší izraelské soudy již odsouzení čtyř rodin šejka Jarraha schválily, přestože Nejvyšší soud musí ještě vydat své rozhodnutí.

Společný seznam MK Aida Touma-Sliman, společný seznam MK Ofer Cassif a společný seznam MK Ahmad Tibi, Palestinci a levicoví aktivisté demonstrují proti vystěhování palestinských rodin z jejich domovů ve čtvrti Sheikh Jarrah ve východním Jeruzalémě, 16. dubna 2021 (Yonatan Sindel / flash 90)

Napětí ve východním Jeruzalémě hrálo hlavní roli v nedávné eskalaci mezi Hamásem a Izraelem. Hamas uvedl situaci šejka Jarraha, spolu s krvavými střety na místě Chrámové hory, jako jeden z důvodů, proč na začátku května vystřelil rakety do Jeruzaléma – což vyvolalo 11 dní bojů s Izraelem.

Jen den před odpálením raket Hamasu směrem k Jeruzalému zrušil Nejvyšší soud slyšení, které mohlo určit, zda mají být vyhoštěny čtyři palestinské rodiny.

Poté, co rodiny požádaly generálního prokurátora Avichaiho Mandelblita, aby se stal stranou případu, požádala Mandelblitova kancelář Nejvyšší soud, aby věc prošetřil, ale nakonec proti ní rozhodl.

Mandelblit doručil soudu zapečetěné čestné prohlášení obsahující doporučení „příslušných tvůrců politiky“ ohledně případu šejka Jarraha. Podle zpravodajského webu Walla čestné prohlášení zahrnovalo názory vysokých izraelských bezpečnostních úředníků, kteří varují, že evakuace rodin může vést k eskalaci napětí mezi Izraelci a Palestinci.

Předseda vlády Naftali Bennett na plenárním zasedání Knessetu 13. července 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)

V rámci těchto případů je podle plánu v šejku Jarrahu evakuováno více než 70 Palestinců. Palestinci žijí v domech postavených na pozemcích, o nichž soudy rozhodly, že je vlastnily židovské náboženské společnosti před vznikem státu Izrael v roce 1948.

Pravicoví židovští nacionalisté to považují za bitvu o rozšíření židovské přítomnosti ve východním Jeruzalémě legálními prostředky. Palestinci to považují za součást projektu vymazání jejich přítomnosti ve městě. Mezitím izraelská vláda uvedla, že považuje vystěhování za čistě a jednoduchý spor o nemovitosti.

Pozemek, na kterém byly postaveny čtyři domy, vlastnili Židé před izraelskou válkou za nezávislost v roce 1948, kdy se ji zmocnil Jordan a pronajal ji palestinským rodinám. Poté, co Izrael zajal oblast ve válce v roce 1967, převedl izraelský zákon z roku 1970 veškerý opuštěný majetek, který stále drží jordánská vláda, včetně domovů šejka Jarraha, do vazby izraelské vlády.

Zákon také vyžadoval uvolnění majetku jeho původním vlastníkům, pokud to bylo možné. Židovské trusty, které tento web vlastní, vyzvaly k jeho navrácení do rukou, což vyvolalo pětiletou právní bitvu s palestinskými obyvateli, kteří se zavázali, že zůstanou tam, kde byli.

Podle Ir Amim, skupiny levicových práv zaměřené na Jeruzalém, je zhruba 200 rodin ve východním Jeruzalémě vystaveno podobnému riziku vystěhování, přičemž případy se pomalu pohybují izraelskými správními orgány a soudy.